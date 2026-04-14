МАЕ: Световното търсене на петрол ще спадне за първи път от пандемията през 2020 г.

Световното търсене на петрол ще отбележи спад през тази година за първи път от началото на пандемията от Covid-19 през 2020 г., тъй като скокът в цените, предизвикан от войната на САЩ и Израел в Иран, ще стопира растежа. Това предупреди Международната агенция по енергетика (МАЕ) в месечния си доклад, цитиран от Bloomberg.

„Войната в Иран напълно промени глобалните перспективи за потреблението на петрол“, се посочва в доклада. „Спадът в търсенето ще се разшири, тъй като продължават да се наблюдават недостиг и по-високи цени“, се казва още в него.

Конфликтът прекъсна потоците на петрол през жизненоважния Ормузки проток в Персийския залив, водейки до това, което МАЕ нарече „най-голямото прекъсване на доставките в историята“. Рязко покачващите се цени на суровия петрол и продукти като реактивно гориво, дизел и бензин притискат потребителите и оказват негативно влияние върху търсенето.

Миналия месец базираната в Париж организация координира освобождаването на рекордните 400 млн. барела от аварийните петролни резерви на страните членки, включително САЩ, Япония и Германия, в опит да овладее нарастващите енергийни разходи.

Потоците от суров петрол и рафинирани продукти през Ормузкия проток са намалели до едва 3,8 млн. барела на ден в сравнение с нивата отпреди кризата от около 20 млн. - или приблизително 20% от световните доставки, според агенцията.

Според МАЕ световното предлагане на петрол е спаднало с 10,1 млн. барела на ден, или с около 9% през миналия месец, тъй като Саудитска Арабия, Ирак, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Кувейт бяха принудени да спрат производството. В понеделник влезе в сила обявената от американския президент Доналд Тръмп блокада на корабите, влизащи или напускащи ирански пристанища.

Разминаване

Макар фючърсите върху петрола да отбелязаха безпрецедентно поскъпване през март, те остават значително под рекордните нива и цената на реалните пратки, като се търгуват на ниво малко под 100 долара за барел в Лондон. Това „разминаване“ между фючърсните и физическите пазари става „все по-остро“ според доклада.

Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол заяви в понеделник, че фючърсите върху петрола все още не отразяват сериозността на кризата, но скоро и това ще се случи.

Докладът на агенцията от вторник показва още, че очакваният по-рано ръст на глобалното търсене от 730 хил. барела на ден е бил заличен, а потреблението сега ще се свие с незначителните 80 хил. барела на ден.

Няколко правителства въведоха мерки за икономия, като Филипините обявиха национално извънредно положение, Пакистан обяви мерки за ограничаване на потреблението, Бангладеш съкрати работното време в офисите, а авиокомпаниите във Виетнам и на други места намалиха значително броя на полетите. Междувременно в Африка вече се сблъскват с недостиг на гориво на бензиностанциите.

В основния си сценарий агенцията предполага, че нормалните доставки на петрол от Близкия изток ще бъдат възстановени до голяма степен до средата на годината. Тя обаче е подготвила и сценарий с по-продължително прекъсване.

„В този случай енергийните пазари и икономиките по целия свят трябва да се подготвят за значителни сътресения в следващите месеци“, предупреди МАЕ.