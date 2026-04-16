Водещи експерти и компании ще обсъдят ключови решения за сигурност, цени и зелена трансформация

13:30 | 16.04.26 г.
Бъдещето на енергетиката – на фокус в Energy of Tomorrow на 21 април

Енергийната независимост отново е в центъра на икономическия и политическия дневен ред на фона на глобалната енергийна несигурност, предизвикана от войната в Близкия изток и рязкото поскъпване на горивата. Именно в този контекст на 21 април, вторник, в Интер Експо Център в София ще се проведе едно от ключовите събития от календара на Investor Media Group - конференцията Energy of Tomorrow 2026 на Investor.bg. Тя се организира за четвърта поредна година и ще събере водещи представители на бизнеса, институциите и експертната общност в енергийния сектор.

Форумът ще се състои от 5 дискусионни панела, които ще поставят акцент върху най-важните процеси, оформящи бъдещето на енергетиката – от ускореното развитие на възобновяемите източници, състоянието на енергийните мрежи и новите технологии за съхранение на енергия, до ефективното използване на ресурсите и стратегиите за енергийна независимост.

На фона на ускоряващия се енергиен преход съхранението на енергия се утвърждава като ключов елемент за стабилността и устойчивото развитие на сектора, а технологичните иновации и новите бизнес модели променят начина, по който се произвежда и използва енергия. В центъра на дискусиите ще бъдат още иновациите в електромобилността и зарядната инфраструктура, които все по-ясно се утвърждават като част от модерната енергийна екосистема. Специално внимание ще бъде отделено и на стратегиите за енергийна независимост на бизнеса в условията на динамичен пазар

Сред лекторите, които ще се включат в Energy of Tomorrow 2026, ще бъдат представители на водещи енергийни компании, национални браншови организации, международни търговци на енергия и технологични иноватори, които ще представят практически опит, анализи и визии за развитието на сектора с фокус върху устойчивостта и иновациите.

Energy of Tomorrow 2026 утвърждава  ролята си като платформа за диалог между бизнеса, институциите и експертите, насочена към ускоряване на енергийния преход и изграждането на по-устойчива и независима енергийна система.

Записи от отделни панели ще бъдат излъчени по Bloomberg TV Bulgaria в праймтайм слот от 21:30 до 22:30 ч. в делнични дни.

Открийте подробности и се регистрирайте за безплатно присъствие на конференцията на Investor Media PRO.

Генерален партньор на Energy of Tomorrow 2026 е: Електрохолд България

Основен партньор: Schneider Electric, MET Energy Trading Bulgaria

Партньор: АмонРа Енерджи, Електроенергийният системен оператор, REIB, Photomate, М Кар София, Интер Експо Център – София

С подкрепата на: Девин, Хипермаркети HIT Max, Gladen.bg, MANCHINI, Angel’s Estate, DiKa

Институционални партньори: Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ), Българската финтех асоциация, Институтът за енергиен мениджмънт (ЕMI), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българо-Испанска Търговска Камара, See Next, Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Alfa Comunications.

Медийни партньори на Energy of Tomorrow 2026 са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, “БанкерЪ”, Dir.bg и See News

Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

aldy
преди 3 часа
Зелена трансформация? Значи никакво спиране на търговията със "Зелен хайвер". Няма сериозна индустрия, която да може да работи нормално на "зеленикакви" източници на евергия. Пък и на търговците на ЗХ не им е нужна никаква индустрия. Те си търгуват на борсите и 5 пари не дават за реално производство.
Финанси виж още