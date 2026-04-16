ЕК одобри българската схема за подкрепа на енергоемките отрасли

Европейската комисия (ЕК) одобри схемата в подкрепа на българските енергоемки предприятия, позволена по Пакта за чиста промишленост (CISAF), съобщават от Брюксел. Мярката е на стойност 334 млн. евро и предвижда директна помощ чрез доставчиците на електроенергия под формата на намаляване на сметките за електроенергия. Тя ще действа със задна дата - от 1 юли 2025 година, и ще продължи до края на юни 2028 година.

Заедно с българската схема одобрение получиха още и заявленията на германското правителство, чиято схема е на стойност 3,8 млрд. евро и с продължителност от 1 януари 2026 година до 31 декември 2028 година, както и на Словения, която ще се прилага в същия срок, но сумите по нея са 90 млн. евро.

През пролетта на 2025 година ЕК представи своя План за чиста промишленост, по който да бъде подкрепен преходът към чиста енергия за енергоемките компании в Европа, но без да страда конкурентоспособността им. По този начин се избягва и рискът ЕС да загуби своите ключови компании (произвеждащи стомана, цимент, както и от химическата индустрия), които да се преместят в региони без екологични изисквания и стандарти. Рамката беше одобрена и влезе в сила в края на миналия юни.

Според оценката на ЕК и трите одобрени сега предложения отговарят на условията в Пакта за чиста промишленост и целта е да бъде запазена жизнеспособността на компаниите в тези сектори. Срокът на схемите е три години. В България датите са изместени, за да съвпаднат с регулаторните периоди, в които Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя цените на мрежовите услуги и, засега, за регулирания пазар, на който са битовите потребители. Той започва от 1 юли и приключва на 30 юни следващата година.

За да одобри помощта, ЕК поставя условие поне 50% от получената помощ да бъде инвестирана в нови технологии, които да намалят разходите за енегрия на компаниите и без да бъдат използвани изкопаеми горива.