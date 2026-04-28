Как се стигна до затварянето на най-екологичния ТЕЦ у нас?

Причината една от най-екологичните и развити топлоелектрически централи в България - ТЕЦ „AES Гълъбово“, да е пред затваряне е изтичането на договора, с който се покриват въглеродните квоти. В резултат производството става неконкурентоспособно. Това каза служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

На 8 май 2026 г. изтича дългосрочният договор на ТЕЦ „AES Гълъбово“ с НЕК за изкупуване на производства на електроенергия и това означава, че централата, която осигурява работа на близо 350 квалифицирани специалисти, може да затвори врати до две седмици.

Според министър Попов причината за това е както в пазара, така и в държавната неактивност.

"Квотите повишават цената на електроенергията, но и въглищната енергия губи позиции в световен мащаб поради конкуренцията от по-евтините възобновяеми източници. Има и политически причини – през последните години имаше идеи за трансформация на най-модерната централа към нови технологии, но те не получиха достатъчна държавна подкрепа – нито финансова, нито политическа“, посочи Попов.

"За голямо съжаление, една централа, която можеше да стане модел за това как се преобразува модерна въглищна централа, не се случи и най-вероятният изход е затварянето“, коментира той.

"Ние, като серия от правителства и държава, имаме голяма вина за това, че се докарахме до това положение“, заяви екоминистърът.

Според него централата може да използва и в бъдеще, като съществуват планове единият блок да премине към RDF и биомаса, а другият – към технологии за съхранение на енергия с топени соли. Въпреки това ще остане кадровият проблем – кой ще работи в централата, щом персоналът сега бъде освободен.

