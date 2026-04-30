КЕВР потвърди с 5% по-висока цена на газа за май спрямо април

Регулаторът предупреждава, че през юли предстои актуализиране на цената по договора с Азербайджан, при което ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола

17:20 | 30.04.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за май в размер на 35,98 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщава енергийният регулатор.

КЕВР подчертава, че майската цена ще бъде една от най-ниските в Европа, въпреки че реално тя се увеличава с около 5% спрямо тази за април.

Цената е благоприятна за битовите и стопанските потребители у нас, тъй като е значително по-ниска в сравнение с международните котировки. Цената за вътрешния пазар е с около 10 евро/MWh по-ниска в сравнение с европейската газова борса TTF, където индексите за месец май са на нива около 46,30 - 46,85 евро/MWh, подчертават от КЕВР.

Според регулатора доставяният от Азербайджан природен газ ще бъде благоприятен фактор при определението на цената през летния период.

Основните фактори, които през следващите месеци ще влияят върху ценовите нива на газа, са геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути, запълването на  хранилищата  и конкуренцията за втечнен газ (LNG) между европейските и азиатските пазари, добавя КЕВР.

Благодарение на доставките по дългосрочния договор с Азербайджан потреблението на страната ще бъде покрито почти изцяло през летните месеци. Тези количества имат важна роля за формирането на благоприятни цени за вътрешния пазар и до юни българският потребител няма да усети рязкото поскъпване, което е факт на европейските пазари, категорични са от регулатора.

През юли обаче предстои актуализиране на цената по договора с Азербайджан за доставка на природен газ, при което ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола, добавят от КЕВР.

Комисия за енергийно и водно регулиране КЕВР енергетиката в България цена на газа цена на природния газ Булгаргаз
