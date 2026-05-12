Турция има амбицията да се превърне в зеления пионер на Балканите

Турция постига впечатляващ напредък в зелените технологии, докато се готви за домакинството на климатичната конференция на ООН - COP31, която ще се проведе през ноември, пише Euronews. Въглищата остават най-големият източник на енергия - с дял в микса през миналата година от 34%, но делът на възобновяемите енергийни източници вече достига 22%.

В страната е изградена най-голямата соларна централа с впечатляващите 3,5 млн. панела на площ от 20 млн. кв. метра - планински и икономически деградирала земя, която не може да бъде ползвана в селското стопанство. Това е една от основите критики към подобни проекти. В централата обаче отбелязват, че използват стада овце, за да "окосят" стръковете трева под панелите.

Годишно те произвеждат 3 тераватчаса електроенергия, достатъчна, за да покрие потреблението на 2 млн. домакинства годишно, става ясно от сайта на компанията, която управлява проекта - Kalyon Karapınar. Благодарение на централата Турция спестява 1,7 млн. тона въглеродни емисии всяка година.

Централата е една от петте най-големи в света и допринася и за намаляването на енергийната зависимост на Турция. Страната внася повечето въглища, които използва за производство на електроенергия, допълва още Euronews.

За да балансира бума на зелените централи, Анкара одобри законодателство, според което всяка нова соларна или вятърна централа е придружена от мощност за съхранение в същия капацитет. Така, по данни на Ember, Турция вече е водеща при инсталираните батерийни мощности в Европа, които покриват 83% от изградените зелени мощности.

Една от причините за бума на соларните и вятърните централи в Турция през последните години е засушаването - заради ограничената работа на водните централи страната трябва да купува допълнителни количества изкопаеми горива на стойност 1,8 млрд. долара годишно. Често водните централи са съпроводени с изградени соларни, които използват готовата инфраструктура.

Според Ember това поставя основите за лидерство в зелените технологии в региона, а и укрепване на позициите в Европа. Въпреки мащабните проекти страната е на 16 място по отношение на производството на зелена енергия в Европа.

Плановете на правителството са да утрои от 40 гигавата до 120 гигавата зеления капацитет за производство до 2035 година. През миналата година са добавени нови 6,5 гигавата зелени мощности, като 1,9 гигавата от тях са вятърни турбини. Това обаче все още е под заявените 8 гигавата годишно, за да бъде постигната целта по утрояване на капацитета.