Банките са предоставили над 385 млрд. долара за въглищния сектор след COP26

Международните банки са насочили над 385 млрд. долара към базираната на въглища енергетика през последните три години, като годишните потоци са се увеличили миналата година спрямо 2023 г., показва анализ на група организации с нестопанска цел, цитиран от Bloomberg.

На срещата на ООН по въпросите на климата в Глазгоу през 2021 г., известна като COP26, почти 200 правителства се споразумяха да намалят постепенно използването на въглища, а много от най-големите търговски банки в света се ангажираха да декарбонизират портфейлите си. Четири години по-късно тези обещания не успяха да окажат влияние върху финансовите потоци.

„Сякаш срещата в Глазгоу никога не се е състояла“, изтъква Катрин Гансвиндт, директор на отдела за финансови изследвания в Urgewald, германска организация с нестопанска цел, съавтор на анализа.

Въглищата, най-силно замърсяващият енергиен източник в света, са отговорни за над една трета от световното производство на електроенергия, изчислява Международната агенция по енергетика (МАЕ). Ако въглищните електроцентрали продължат да работят по начина, по който работят днес, това би тласнало света отвъд целта на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий.

Въпреки че новите проекти за въглищни електроцентрали намаляват, съществуващият глобален въглищен капацитет остава огромен.

„Колкото по-рано намалим емисиите, толкова по-големи са шансовете да избегнем климатична криза“, посочва Гансвиндт.

Финансиране на въглищния сектор през последните години. Графика: Bloomberg

Преждевременното затваряне на въглищните електроцентрали е сложен процес, особено в развиващите се страни, където тези мощности са нови. В резултат на това не само е необходимо да има леснодостъпни нови източници на чиста енергия, но и финансовите поддръжници трябва да бъдат компенсирани. Междувременно, сегашните усилия за преждевременно затваряне на електроцентралите са възпрепятствани от забавяния, както и от политически и финансови пречки.

Завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом допълнително стимулира въгледобивната индустрия. По-рано тази година той подписа редица мерки, насочени към разширяване на потреблението и производството на въглища в САЩ.

Китайските банки са водещите доставчици на финансиране, свързано с въглищния сектор, като са отпуснали почти 250 млрд. долара на индустрията между 2022 и 2024 г. Американските банки са втори с малко над 50 млрд. долара, водени от Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc.

Базираната в Ню Йорк Jefferies Financial Group Inc. отчита най-бързо разширяващо се портфолио от инвестиции във въглища. Ръстът при тази банка достига почти 400% през тригодишния период, изтъква Urgewald.

В Европа Barclays Plc и Deutsche Bank AG са отпуснали най-много средства за въглища през този период.

Финансиране на въглищния сектор според банките и региона по произход. Графика: Bloomberg

Говорител на Deutsche Bank заяви, че фирмата е намалила ангажираността си във въглеродно интензивни сектори през последните 10 години, като през 2024 г. е свила емисиите, свързани с кредитирането и инвестициите си във въгледобивната промишленост, с 42% спрямо нивата от 2021 г.

Говорител на Bank of America заяви, че компанията подкрепя широк кръг от клиенти в енергийния сектор.

След първоначален ангажимент за ограничаване на финансирането, някои банки облекчиха правилата за въглищата през последните години. В края на 2023 г. Bank of America замени обещанието си да не финансира нови мини за термични въглища с изискване за засилени проверки. Миналата година базираната в Сидни Macquarie Group Ltd. облекчи правилата относно финансирането на въглищата, използвани за производство на стомана.

Като цяло, само 24 от 99-те най-големи банки в световен мащаб имат план за постепенно премахване на финансирането на въглища до 2040 г., което е крайният срок на МАЕ за постигане на климатичните цели в тази връзка. Много от тези банки се фокусират единствено върху въглищата, използвани за производство на електроенергия, и пренебрегват по-замърсяващите въглища за производство на стомана, за които твърдят, че са от решаващо значение за инфраструктурата, която е в основата на енергийния преход.

Има признаци, че преразглеждането на политиките за финансиране на въглищата от някои кредитори оказва влияние, коментира Бари Тюдор, главен изпълнителен директор на австралийската минна компания Pembroke Resources Ltd.