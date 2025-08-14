Инцидент в Замбия може да се окаже една от най-големите екологични катастрофи на минното дело

Частичното срутване на язовир за отпадъчни продукти на медна мина в Замбия може да се окаже много по-опасно, отколкото се смяташе досега. През февруари тази година неизправност в обекта стана причина за изпускането на токсични отпадъци в екосистемата на р. Кафуе. Според нови данни на база на независима оценка тези отпадъци може да се окажат 30 пъти по-токсични, съобщава Bloomberg.

Най-малко 1,5 млн. тона токсичен отпадък от мината, която е собственост на китайска национална компания, е бил изпуснат при повредата на резервоара, показва оценката на компанията, наета да анализира екологичните щети. Инцидентът е станал в мината на Sino-Metals Leach Zambia Ltd. край северния град Китве. Количеството може да запълни над 400 олимпийски басейна и нарежда инцидента сред най-тежките катастрофи в историята на минното дело.

По-рано правителството и компанията собственик заявиха, че става въпрос за изтекли 50 хил. тона. Но видео доказателства от социалните мрежи и данни, събрани на място, показват, че тази оценка е „крайно неточна“, се казва в писмо от 3 юни на Drizit Zambia Ltd. – фирмата, наета от Sino-Metals Leach да извърши одита на инцидента, видяно от Bloomberg и потвърдено от компанията.

От Drizit описват инцидента като „мащабна екологична катастрофа“, която застрашава наличието на питейна вода, риболова и земеделието в района.

От Sino-Metals впоследствие поставят под въпрос методологията, използвана от наетата от тях компания, и прекратяват договора с Drizit заради – по техни думи – „договорни нарушения“.

Бедствието подкопава амбициите на президента на Замбия Хакаинде Хичилема да утрои производството на мед до 3 млн. тона през идните години. Китайската China Nonferrous Mining Corp., компанията собственик на Sino-Metals Leach, през 2023 г. се ангажира да инвестира 1,3 млрд. долара в разширяването на добива в южноафриканската страна, която е вторият по големина производител на метала на континента.

Инцидентът също така усложнява и отношенията на Замбия с Китай в момент, когато администрацията на Хичилема работи върху преструктуриране на сделки с китайски кредитори за дълг на стойност 5,6 млрд. долара.

Миналата седмица замбийското правителство заяви, че няма причина за паника и качеството на водата в засегнатите зони е възстановено. През уикенда високопоставени държавни представители дори пиха вода от Китве пред телевизията, за да докажат, че е безопасна.

От правителството подчертават, че засега няма регистрирани смъртни случаи или отравяния с тежки метали.

Трагедията се случи, след като стената на язовира се срути след проливни дъждове на 18 февруари, отприщвайки поток, съдържащ сярна киселина, използвана в процеса на добив на мед, в близката река Мвамбаши, приток на Кафуе.

Непосредствено след инцидента властите изсипват стотици тонове вар във водите, за да неутрализират киселината, което унищожава морския живот и посевите с течение на километри по протежението на реката. И макар естествената киселинност да се е възстановила, тежките метали представляват заплаха за 800-те души, които живеят около засегнатата зона, се казва в писмото на Drizit.