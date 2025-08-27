Най-големият климатичен банков алианс преустановява дейност

Най-големият климатичен банков алианс в света преустанови дейност и предложи гласуване за премахване на сегашната си структура, след като загуби членове от страни по целия свят, съобщава Bloomberg.

Net-Zero Banking Alliance (NZBA), който на практика е заличен от картата на Северна Америка и сега започва да губи позиции в Япония, Австралия и Европа, моли останалите ангажирани компании да решат дали групата трябва да продължи да съществува като организация, основана на членство.

Алиансът е основан преди четири години от най-големите банки, които обявиха ангажимент да приведат в съответствие своите портфейли от кредити и инвестиции с постигането на въглеродна неутралност до 2050 г.

Реалността е, че NZBA „никога не е оспорвала истински бизнес моделите на големите банки, ориентирани към изкопаемите горива“, посочва Луси Пинсън, основател на климатичната организация с нестопанска цел Reclaim Finance. „За тези, които работят с фокус върху опазването на околната среда и климата, това за пореден път подчертава ограниченията на доброволните корпоративни ангажименти и необходимостта от обвързващи мерки, включително силни регулаторни действия, за да се предизвика реална промяна“, добавя тя.

От обявяването на Парижкото споразумение за климата в края на 2015 г., банките в световен мащаб са предоставили почти 6,4 трлн. долара облигации и заеми на въглеродно интензивни предприятия, в сравнение с около 4,3 трлн. долара за зелени проекти, изчислява Bloomberg.

Сега NZBA предлага организацията да продължи да съществува като консултативен орган без членове.

„Групата смята, че това е най-подходящият модел за продължаване на подкрепата на банките по целия свят, за да останат устойчиви и да ускорят прехода на реалната икономика в съответствие с Парижкото споразумение“, изтъква NZBA. Предложеният модел ще улесни и текущото „ангажиране със световната банкова индустрия за разработване на допълнителни насоки и инструменти, необходими за подкрепа на тях и техните клиенти“.

Резултатите от гласуването ще бъдат оповестени публично в края на следващия месец, добавят от алианса.

Планираното гласуване следва зашеметяваща поредица от компании, които напуснаха организацията след победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ. Goldman Sachs Group Inc. постави начало на тенденцията, която обхвана всички големи банки на Wall Street. Последваха ги HSBC Holdings Plc, Barclays Plc и UBS Group AG.

Повечето банки, напускащи алианса, заявиха, че планират да продължат да помагат на клиентите си в прехода към въглеродна неутралност, като повечето се придържат към вътрешните климатични ангажименти.

Алиансът „насърчава банковия сектор да остане непоколебим“ в изпълнението на ангажиментите си за въглеродна неутралност, подчертава NZBA.