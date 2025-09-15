Пазарът на възобновяеми химикали ще надхвърли 500 млрд. долара до 2035 г.

Нов доклад на Vantage Market Research показва, че световният пазар на възобновяеми химикали, воден от широката промяна към устойчиви алтернативи, се очаква да нарасне до 525,8 млрд. долара до 2035 г.

Пазарът, който през 2024 г. беше оценен на 155,3 млрд. долара, се очаква да се разшири с годишен темп от 11,75% в периода от 2025 до 2035 г. Това разширяване се подкрепя от глобалните цели за декарбонизация, ангажиментите за корпоративна устойчивост и нарастващото търсене на биопродукти в различни индустрии, пише Oilprice.

„Възобновяемите химикали представляват един от най-стратегическите лостове за постигане на глобалните цели за устойчивост“, коментира Неха Ратод Годбол, основател и главен изпълнителен директор на Vantage Market Research.

Докладът подчертава, че се очаква транспортният сектор да остане доминиращо приложение на тези химикали, използвайки ги в биогорива и други добавки. Междувременно се очаква индустрията за опаковане на храни и напитки да отбележи най-бързия растеж, обусловен от регулаторните изисквания и потребителското търсене на биоразградими материали.

В регионален план, пазарът на Азиатско-Тихоокеанския регион заема най-голям дял през 2024 г., представлявайки 50,50% от общите приходи. Докладът отдава това господство на голямата селскостопанска база на региона, производствената екосистема и правителствените инициативи.

Очаква се Северна Америка да отбележи значителен растеж, подхранван от федералните политики на САЩ за биоикономика и нарастващите предпочитания на потребителите към екологично чисти продукти.

Въпреки положителните перспективи, индустрията е изправена пред предизвикателства, включително високи производствени разходи в сравнение с традиционните нефтохимикали и потенциална променливост във веригата на доставки, свързана със селскостопанските суровини.

Напредъкът в технологиите и нарастващото стратегическо сътрудничество между компании, биотехнологични фирми и правителства обаче помагат за смекчаване на тези пречки и мащабиране на производството.

Основните суровини на пазара в момента са царевица и захарна тръстика поради тяхната широка наличност и инфраструктура. Докладът обаче посочва нарастваща тенденция към използване на усъвършенствани биобазирани суровини като лигноцелулозна биомаса, водорасли и материали, получени от отпадъци. Тази диверсификация е в съответствие с моделите на кръгова икономика и намалява конкуренцията при доставките на храни.