Елена Брусарска: Целта на инициативата „Зелено дете“ е да възпита следващите еколидери

Трябва да подготвим следващото поколение за реалните климатични предизвикателства, защото те са следващите еколидери на България. Този съвет даде Елена Брусарска, посланик на Европейския пакт за климата към Европейската комисия и основател на инициатива „Зелено дете“, в предаването „Made in Green“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„„Зелено дете“ е образователна безвъзмездна инициатива, насочена към деца между 10 и 14 години, която има за цел да развива осъзнатост и грижа към природата. Тя се провежда в училища под формата на интерактивни уроци. В тези разговори обсъждаме теми като устойчивост, екологичен отпечатък, отговорно потребление и грижата за планетата. Обясняваме на децата защо Земята страда, какво се случва с климата, как всеки един от нас може да помогне“, обясни тя.

Според нея е много важно да говори по тази тема, за да бъдат подготвени младите хора за бъдещето, което ги очаква. „Те вече започват да осъзнават връзката си със света и да обръщат внимание на навиците в семейството и извън него“, коментира Брусарска. Тя смята, че по този начин децата не само следва да спазват устойчиви практики, но и да ги предават нататък – към своите връстници и семейството си.

По думите ѝ темите за климата и екологичното образование трябва да бъдат системно заложени както с часове, свързани със здравето и личностното развитие. „Както имаме теми, свързани със здравето или интимността, по същия начин следва да имаме и тема, обърната към природата – но не само в учебника, а и като вид забавление за децата“, съветва тя

От своя контакт с учениците екоекспертът отбеляза, че те са изключително активни и много от тях вече правят конкретни стъпки към по-устойчив начин на живот – използват бутилки и кутии за многократна употреба, избират градски транспорт, говорят вкъщи за рециклиране.

„Хващат се, става им интересно и искат все повече да научават. Чистотата, с която поглеждат към темата и наивността им помага да бъдат по-добри от нас възрастните“, е мнението на Брусарска.

Тя отбеляза, че най-големият успех на инициативата е, когато след време децата пишат и разказват какво са започнали да правят у дома. Организаторът на „Зелено дете“ съобщи, че следващите стъпки за инициативата са тя да достигне до всички столични училища, а след това към по-малките градове, където информираността все още е ниска.

Какво включва инициативата „Зелено дете“? Каква е ролята на местната власт в екологичното образование? От какво се вълнуват децата? Успяват ли екологичните инициативи да стигнат не само до столичните училища, но и извън тях?

