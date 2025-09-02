Може ли реките да се превърнат в социални пространства и част от активния ни градски живот

Реките са актив, който може да допринася на качеството на живот на хората – те имат фундаментална роля в развитието на един град. Това мнение изрази д-р Иво Анев, преподавател в катедра „Логистика и вериги на доставките “ в УНСС, съосновател на Клуб „Смисъл“, и експерт в „Екипът на София“ в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Въпреки мнението, че в София няма реки, в града те са 33, а на територията на Столична община – над 100“, съобщи той и посочи, че темата за водата става все по-актуална и важна за обществото предвид водните кризи в Плевен и Ловеч.

Д-р Анев настоява на общинско ниво да има стратегия за управление на водния речен ресурс, със специфичен поглед към него – да няма замърсявания. Според него, макар големите градове да имат планове за развитие и управление на водите, те са фокусирани върху инфраструктурата, а е „важно да управляваме реките и водните ресурси като едно цяло, защото те взаимно си влияят“. Това по думите му се отнася до хващането на подземните реки, минералните води и реките, които трябва да се управляват като едно цяло, защото са взаимосвързани.

„С фестивал като „Реките на София“ искаме хората да се доближат да реката и да забележат проблемите и замърсителите по нея, защото няма друг градски елемент, който може да даде толкова много на икономиката, социалния живот, здравето и културата“, заяви Мартин Янков, ландшафтен урбанист и основател на фестивал „Реките на София“. Той подчерта, че фестивалът еволюира с богата културна програма, като тази година акцент в него е изкуството.

Между 29 и 31 август в Южния парк в София се проведе шестото издание на фестивала „Реките на София“ като част от Националната инициатива „Реките на града“, която цели да възстанови връзката между градовете и реките чрез стратегически партньорства между местните общности, институции и бизнес.

Мартин Янков заяви, че тазгодишното издание е било най-голямото до момента. Присъствал е и кметът на Столична община Васил Терзиев, който също е оценил потенциала на пространството, свързано с реките. „От разговорите ни с кмета и със Столична община, от страна на властите има сериозни планове за проект за съживяване и социализиране на поречието на Перловска река и да се работи активно за връзка между града и планината през реката“, съобщи Янков и добави, че се работи по идеен проект за създаване на пътека по течението на Перловската река – от „Топлоцентрала“ в Южен парк II до централната част на Южния парк. Като част от тези дейности в края на месеца ще има доброволческа акция за разчистване на терена от отпадъци и мулчиране, с което се спира растежа на плевели по поречието.

В рамките на работата си двамата гости обявиха, че търсят интелигентен начин за осъществяване на близък достъп на хората до реките, без да се замърсяват водоемите. Мартин Янков смята, че дългосрочните ползи от облагородяването и социализирането на градските реки многократно надхвърлят първоначалните инвестиции. „Всеки град в света, който е инвестирал в чиста и социализирана река, е спечелил многократно от инвестицията си. Няма друг градски елемент, който може да даде толкова много на икономиката, социалния живот, здравето и културата“, заяви той, а д-р Анев допълни, че успешното социализиране на Перловска река може да бъде модел за справяне с проблемите по останалите софийски реки.

