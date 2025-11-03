Еврокомисарят по климата: ЕС не трябва да разхлабва климатичните си цели

Подкрепата за по-разхлабена климатична цел би представлявало удар по икономиката на Европейския съюз (ЕС), предупреди еврокомисарят по климата Тереза Рибера преди ключова среща на върха на европейските лидери, съобщава Politico.

​​Рибера призова министрите на околната среда да подкрепят амбициозната цел за намаляване на емисиите на среща във вторник (4 ноември).

„Отлагането на действията в областта на климата или понижаването на амбициите ни под необходимата траектория е предпоставка прахосване на средства и пропускане на инвестиционни възможности. Това е признак на слабост и непоследователност – с огромни икономически и човешки разходи“, предупреди тя, добавяйки: „Призовавам министрите на околната среда, които ще се съберат утре... да подкрепят истинската европейска конкурентоспособност: социално отговорна и екологично съобразена“.

Във вторник 27-те министри на околната среда на страните от ЕС се събират в Брюксел, за да постигнат споразумение относно новата климатична цел на блока за 2040 г., като ден преди срещата остава неясно дали ще могат да постигнат споразумение.

Европейската комисия (ЕК) иска блокът да намали емисиите си на парникови газове с 90% спрямо нивата от 1990 г. до 2040 г. За да привлече подкрепата на достатъчно правителства, изпълнителният орган на ЕС предложи да се възложи на външни изпълнители до 3 процентни пункта от тази цел, което ще позволи на блока да плаща на други държави, за да намалят замърсяването от негово име, като закупуват така наречените въглеродни кредити.

Тази промяна обаче не е достатъчна, за да убеди достатъчно на брой правителства, като министрите ще обсъдят дали да увеличат дела на въглеродните кредити.

Прехвърлянето на повече съкращения на емисиите към трети страни би позволило на промишлеността и домакинствата в ЕС да намалят замърсяването с по-бавни темпове, но експерти от блока предупреждават, че това би отклонило средства от така необходимите инвестиции в европейските усилия за борба с климата.

Министрите ще обсъдят и въвеждането на клаузи, с които се изисква от ЕК да преразгледа целта надолу, ако икономическите условия се влошат или определени подцели не могат да бъдат изпълнени.

Междувременно Италия и Полша настояват, че целта за 90% е твърде рестриктивна и заплашва работни места, докато страни като Испания, Швеция и Нидерландия подкрепят по-амбициозни съкращения на емисиите.

Необходима е подкрепата на най-малко 15 от 27 държави членки в ЕС, за да бъде приет новият климатичен план.

На срещата на посланиците в Брюксел в петък (31 октомври) не беше постигнат пробив.

Както по-широкото използване на кредити, така и клаузите за преразглеждане биха отворили вратата към по-разхлабена цел, дори ако министрите оставят непроменена водещата цел за 90% понижение на емисиите.