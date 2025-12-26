Защо Тръмп заплашва с военни действия в Нигерия?

През ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да предприеме военни действия в Нигерия, освен ако правителството ѝ не спре това, което той определи като убийството на „много голям брой“ християни от джихадисти.

Няколко седмици по-късно той нареди удар срещу цели на „Ислямска държава“ в Нигерия – атака, координирана с властите в западноафриканската държава, пише Bloomberg.

Твърденията за преследване на християни в Нигерия се носят в десни кръгове в САЩ от години. Тръмп засили реториката по темата по време на първия си мандат и я ескалира след завръщането си в Белия дом през януари.

Нигерия е приблизително разделена на мюсюлмански север и християнски юг. Страната се изправя пред сериозни предизвикателства, свързани със сигурността. Джихадистки групировки оперират в североизточната част на страната, бомбардират и нападат населени места и военни бази и убиват хиляди. Престъпни банди превърнаха отвличанията с цел откуп в процъфтяваща индустрия. Скотовъдци и зърнопроизводители воюват за достъп до земя и вода, а пирати атакуват кораби край брега, което нарушава корабоплаването.

Президентът Бола Тинубу отрича, че в страната действат обособени религиозни групи. Администрацията на страната казва, че остава ангажирана със САЩ и други международни партньори, за да се справи с „постоянната заплаха от тероризъм и насилствен екстремизъм“.

Междувременно Нигерия сигнализира, че се очакват още удари срещу джихадистките групи. „Нигерия предостави разузнавателната информация“, заяви външният министър на страната Юсуф Тугар пред телевизия Channels TV, цитиран от БТА. Той посочи, че е разговарял по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. На въпрос дали ще има още удари Тугар отговори: „Това е продължаващ процес и ние работим със САЩ. Работим и с други страни“.

Колко ефективна е американската атака

Тръмп заяви, че е наредил на американските сили да извършат „мощен и смъртоносен удар“ срещу силите на „Ислямска държава“ в северозападна Нигерия, а Министерството на външните работи потвърди, че е имало „прецизни удари по терористични цели“.

Африканското командване на САЩ посочва, че „множество терористи на „Ислямска държава“ са убити, а министърът на отбраната Пийт Хегсет заплаши, че „ще има още“ удари, ако групата продължи да преследва „невинни християни“ в Нигерия и другаде.

Ще отнеме известно време, за да се оцени ефектът – ако има такъв, от удара върху операциите на бойците.

Графика: Bloomberg

Защо Нигерия е толкова нестабилна?

Нигерия страда от тежко неравенство. Въпреки че е един от най-големите производители на петрол в Африка и е богата на минерали, добивът облагодетелства главно малък политически елит. Конкуренцията за вода, земя и други ресурси, както и разпространението на въоръжени престъпни банди, доведоха до голяма степен до етническото и политическо насилие.

Войнствената групировка „Боко Харам“, чието име „Западното образование е грях“, се бори да наложи своята версия на ислямския закон в Нигерия от 2009 г. Групировката придоби международна известност през 2014 г., когато отвлече най-малко 276 тийнейджърки от общежитие в предимно християнския град Чибок. Атаките ѝ са насочени към цивилни от целия религиозен спектър.

През последните години „Боко Харам“ до голяма степен беше засенчена от клон, известен като „Ислямска държава на Западна Африка“, или Исвап, клон на „Ислямска държава“, който се появи за първи път през 2016 г. Исвап атакува десетки укрепени армейски бази в Нигерия през 2025 г., като използваше заловени търговски дронове и оборудване за нощно виждане.

Въпреки че последователни нигерийски правителства се опитват да противодействат на бойците, силите им са изчерпани от безбройните предизвикателства пред сигурността, които обхващат огромна територия.

Макар че религията е един от двигателите на несигурността в Нигерия, атаките често са преплетени с етническо и ресурсно напрежение. Анализаторите отдават по-голямата част от насилието на престъпността.

Между януари 2020 г. и септември 2025 г. е имало почти 12 хил. нападения срещу цивилни, довели до над 20 хил. смъртни случая, според данни, събрани от независимия наблюдател на конфликти Acled. Само 5% от тези нападения, при които са убити 317 християни и 417 мюсюлмани, са класифицирани като изрично религиозно мотивирани.

Предимно мюсюлманският север е най-засегнат от широко разпространеното насилие, тъй като бандити на северозапад и ислямисти на североизток отнемат хиляди животи всяка година. Конфликтът се задълбочава и в централните региони на страната, където предимно мюсюлмански номадски скотовъдци се сблъскват с предимно християнски фермери, а достъпът до земя и вода е в основата на повечето от конфликтите.

Тръмп и позицията му за Нигерия

В края на октомври Тръмп обяви, че определя Нигерия като „страна, предизвикваща особено безпокойство“ – категоризация, която САЩ прилага за държави, считани за извършили тежки нарушения на религиозната свобода.

Други държави, които попадат в това определение, са Китай, Русия и Иран.

В началото на ноември Тръмп заплаши незабавно да прекрати всякаква помощ за страната и инструктира Министерството на отбраната на САЩ да се подготви за потенциални военни действия за „унищожаване на ислямските терористи“.

Решението му да действа е само едно отклонение от ангажиментите, поети по време на миналогодишната предизборна кампания за намаляване на американските военни операции в чужбина. САЩ организираха въздушни удари по повече от 70 цели в Сирия през декември в отговор на смъртоносна атака срещу американските сили там, за която президентът също обвини групировката „Ислямска държава“.

Тръмп също така нареди блокада на всички санкционирани петролни танкери, които влизат в и напускат водите на Венецуела, и разреши удари срещу предполагаеми лодки за трафик на наркотици, докато провежда кампания за натиск срещу комунистическия диктатор на страната Николас Мадуро.

Какви финансови последствия биха могли да имат действията на Тръмп?

Потокът от американска помощ за Нигерия намаля значително, откакто Тръмп се завърна на власт. Загубата на допълнителна помощ би била пореден удар за повече от половината граждани на страната, които живеят под прага на бедността. Не е ясно дали САЩ планират по-нататъшни съкращения на помощите предвид подкрепата на нигерийските власти за ударите срещу ислямистката групировка.

Първоначалната заплаха на Тръмп за военни действия доведе до срив на доларовите облигации на Нигерия и нейната валута.

Влошаване на настроенията на инвеститорите би било сериозен удар за Тинубу, която предприе трудни стъпки за реформиране на икономиката в опит да съживи растежа и да привлече повече чуждестранни инвестиции. Тези мерки включват премахване на скъпата субсидия за гориво и либерализиране на валутния пазар.

Тинубу, която е мюсюлманка и е омъжена за християнски пастор, публикува в социалната медийна платформа X, че „характеризирането на Нигерия като религиозно нетолерантна не отразява нашата национална реалност“.

Министерството на външните работи на Нигерия заяви, че всички усилия за борба с тероризма са „ръководени от върховенството на защитата на живота на цивилното население, опазването на националното единство и отстояването на правата и достойнството на всички граждани, независимо от вярата или етническата им принадлежност“.

„Терористичното насилие под каквато и да е форма, независимо дали е насочено срещу християни, мюсюлмани или други общности, остава обида към ценностите на Нигерия и към международния мир и сигурност“, казва се в изявление след удара.