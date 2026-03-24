Глобалното качество на въздуха се влошава през 2025 г., основно заради горските пожари

Глобалното качество на въздуха се е влошило през 2025 г. Все повече градове отчитат данни, които са под международните здравни насоки относно въздействието на тежки горски пожари и замърсяване от икономическите сектори, включително изкопаеми горива и селско стопанство.

Статистиката за почти 9500 града показва, че 14% отговарят на стандартите на Световната здравна организация (СЗО) за средногодишни концентрации на вредни фини прахови частици, или PM2.5, според доклад, публикуван във вторник от IQAir Group. Това е в сравнение с общо 17% година по-рано, когато обаче са обхванати близо 9000 града.

IQAir Group е швейцарска компания, доставчик на данни за качеството на въздуха и на системи за пречистване и мониторинг.

„Производителността на цяло бъдещо поколение ще бъде свързана с качеството на въздуха“, казва Франк Хамес, глобален главен изпълнителен директор на IQAir. „Знаем, че замърсяването на въздуха намалява коефициента на интелигентност и способността за физически труд и в крайна сметка ще струва скъпо на здравната система, тъй като хората се нуждаят от медицинска помощ и отпадат от работната сила“, добавя той.

Горските пожари играят основна роля за влошаването на качеството на въздуха през миналата година, като са отчетени рекордни емисии в Европа и Канада.

Замърсяването на въздуха на открито е убило около 5,7 млн. души през 2020 г., а годишните икономически щети се оценяват на между 4,5 трлн. и 6,1 трлн. долара, или 6,5% от световния брутен вътрешен продукт (БВП), съобщи Световната банка в доклад от миналата година.

Докато някои държави, включително Китай, налагат по-строги стандарти за качество на въздуха, политиките в САЩ се отменят в рамките на стремежа на Агенцията за опазване на околната среда да премахне правилата, възприемани като завишаващи разходите и ограничаващи избора на потребителите.

Статистиката показва, че 25-те най-замърсени града в света се намират в Индия, Пакистан и Китай, където промишлените емисии, изгорелите газове от превозни средства, прашните бури и изгарянето на нивите след прибирането на реколтата допринасят за лошото качество на въздуха, според доклада на IQAir.

Някои от най-лошите условия през ноември и декември от години в Северна Индия представляват по-сериозен риск за икономиката на страната, отколкото търговските мита, коментира бившият служител на Международния валутен фонд (МВФ) Гита Гопинат на Световния икономически форум в Давос през януари.

Пакистан и Бангладеш са отчели най-високи средногодишни концентрации на PM2.5, докато Френска Полинезия и Пуерто Рико са регистрирали най-ниските общи стойности и са сред 13-те държави или територии с нива под препоръчителните граници на СЗО, казва се още в доклада на IQAir.

PM2.5 се счита за по-голям риск за човешкото здраве от по-големите частици, тъй като материята може да попадне дълбоко в белите дробове и да причини възпаление. Това повишава риска от сърдечно-съдови и респираторни заболявания, както и рак. Децата, изложени на замърсяване на въздуха, могат да получат трайно увреждане на дихателните пътища.

Основните източници на фини прахови частици от човешката дейност включват двигателите с вътрешно горене, промишлените емисии, електроцентралите, селското стопанство и изгарянето на дърва или въглища в жилищата, според доклада.

Центровете за данни за изкуствен интелект се разглеждат като потенциално нововъзникващ източник на замърсяване с фини прахови частичи в САЩ, както косвено чрез увеличените емисии от електроцентрали, така и директно в резултат на използването на дизелови генератори за резервно захранване.

Що се отнася до качеството на въздуха в България, данни има за София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Благоевград. София е класирана на 2166-то място от 9500-те градове, обхванати от доклада. Пловдив е на 1945-то място, Бургас е на 2795-то, Варна – на 1490-то, Русе – на 1828-мо, Благоевград – на 2103-то.

България като цяло е класирана на 79-то място, като от страните от ЕС преди нас по замърсяване са Чехия и Словакия (съответно, 77-мо и 78-мо място), Италия (73-то място), Гърция (67-мо място), Полша (66-то), Румъния (65-то).

Топ 5 на държавите с най-мръсен въздух се формира от Пакистан, Бангладеш, Таджикистан, Чад, Демократична република Конго. Топ 5 на държавите с най-чист въздух се формира от Френска Полинезия, Пуерто Рико, Американските Вирджински острови, Барбадос, Нова Каледония. От европейските държави в топ 10 попадат Исландия (6-то място) и Андора (9-то място), и двете извън ЕС, а в топ 20 – Естония, Скандинавските страни и Ирландия.