Хранещи се с метан микроби преминават важен тест за намаляване на емисиите от мандрите

Стартъп, подкрепен от Amazon.com Inc., успешно тества микроби, хранещи се с метан, които могат да намалят емисиите от мандрите, пише Bloomberg.

Windfall Bio завърши пилотен проект с мандрите Straus Family Creamery и Correia Family Dairy, където микробите им са отстранили повече от 85% от мощния парников газ от торището на обектите. Тестът показва нов път за намаляване на въздействието на животновъдството върху затоплянето на планетата, като секторът е отговорен за близо една трета от всички емисии на метан.

Микробите на стартъпа консумират метан и го трансформират в органичен тор, което може да помогне за намаляване на емисиите, като същевременно създава страничен продукт, който може да се продава. За пилотния проект е поставен биореактор до торище във фермата Correia, което позволява на микробите да консумират газа непрекъснато повече от месец.

Продуктите на Straus - включително мляко, сметана, кисело мляко и сладолед - се продават в Whole Foods Inc., която е част от Amazon.com. Веригата магазини за хранителни стоки работи с доставчици за намаляване на емисиите на парникови газове, произвеждани във веригата ѝ на доставки, посочва Кейтлин Лайбърт, вицепрезидент по устойчивостта в Whole Foods.

„Намаляването на метана има голяма полза за климата“, изтъква междувременно Джош Силвърман, главен изпълнителен директор на Windfall Bio.

Метанът притежава 80 пъти по-мощен парников ефект от въглеродния диоксид, който е с продължителност от 20 години. Все пак въглеродът е значително по-устойчив, като се задържа в атмосферата в продължение на стотици години.

Силвърман също така казва, че торът е „добавена стойност“, която фермерите могат да използват или продават.

Windfall Bio изолира естествено срещащи се микроорганизми, които живеят в почвата, идентифицирайки специфични щамове, които консумират метан по-бързо и произвеждат по-висококачествен тор.

„Това е същото, което обикновено правят в почвата, но с повишена мощност“, изтъква Силвърман.

Нараства броят на технологиите, насочени към емисиите на метан от селското стопанство. Проектите на Windfall Bio са фокусирани върху оборски тор от мандри.

Големи компании за пакетирани храни като Danone SA и General Mills Inc. междувременно се присъединиха към алианс, който обещава ресурси за намаляване на метана във веригите на доставки.

„Микробите на Windfall Bio са особено привлекателни за Straus, защото стартъпът представлява сертифицирана биологична ферма и технологията му позволява да продължи да отговаря на критериите“, изтъква Джоузеф Бътън, вицепрезидент на Straus по устойчивост и стратегическо въздействие.

Straus е заинтересована от провеждането на по-обширно проучване, като пет ферми в мрежата вече са изразили интерес, добавя Бътън.

Все пак разходите за намаляване на емисиите на метан от всички селскостопански източници в световен мащаб остават скъпо начинание.

„Ще са необходими значителни инвестиции за прехода на нашата хранителна система“, коментира Хейдън Монтгомъри, директор на програмата за селско стопанство в Глобалния център за метан. „Има желание, но също така трябва да сме наясно с настоящите ограничения на технологиите или практиките, за да намалим значително емисиите“, добавя той.

Windfall отказва да разкрие разходите за своята система, но компанията планира да изгради решения, които се изплащат сами за стада от 100 крави или по-малко. Някои технологии, като маски за крави и фуражни добавки, досега не намират широко разпространение, отчасти поради допълнителните разходи и малкия регулаторен натиск върху фермите за намаляване на емисиите.

Дали Windfall Bio - която набра 28 млн. долара в кръг на финансиране от Серия А миналата година, може да постигне значителен напредък, предстои да се види, въпреки че резултатите от Straus са обещаващи.

„Земеделските производители трябва да са тези, които правят нещата по различен начин, но не могат да поемат цялата цена за това“, посочва Монтгомъри. „Това ще изисква инвестиции от всички участници по веригата на създаване на стойност“.