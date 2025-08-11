КЗК: Цените ще бъдат регулирани от потребителското поведение

Има обективни икономически фактори за повишаване на цените на храните - инфлацията, войната в Украйна, вдигането на пенсиите и на минималната работна заплата. В момента пазарът обира инфлацията и във връзка с въвеждане на еврото, всички искат да купуват нещо заради евентуален психологически натиск. Това каза заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред bTV.

Според него повишението на цените само по себе си ще бъде регулирано от потребителското поведение. По думите на Чолаков правилното потребителско потребление е да не се купуват излишни неща и потребителите са най-добрият регулатор на пазара.

"Нашата работа е да регулираме, а не да санкционираме и да насочваме пазара в една определена посока, която да го балансира. Аз наистина не разбирам тези страхове, че органите ще бъдат бухалка, която ще се насочи към бизнеса. Аз ви гарантирам, че регулаторите няма да бъдат употребени за политически поръчки", категоричен е Чолаков. Той увери, че КЗК няма да размахва бухалката като регулатор, но там, където има сигнали, ще се намеси.

Според него държавата трябва да се намеси при форсмажорна ситуация, за да защитава хората. "Държавата трябва да се грижи тогава, когато има несправедливост", каза зам.-председателят на КЗК. Чолаков допълни, че Министерски съвет трябва да има възможност да се намесва, но няма да го прави непрекъснато.

Чолаков отбеляза, че държавата няма да се отпуши с бухалка, а с регулации. Министерство на земеделието да помисли кои регулации трябва да се премахнат, допълни той.

За проверките на КЗК в "Лукойл" Чолаков коменитра, че рафинерията в Бургас вече е санкционирана от КЗК. "Лукойл" не е проблем на КЗК, а е държавен проблем. Нека тези, които сега казват, че КЗК трябва да вземат мерки, да кажат защо те не са взели необходимите мерки. КЗК знае какво трябва да направи", каза Чолаков.