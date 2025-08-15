Разминаване в цените на едро и дребно за потребителската кошница отчитат от КНСБ

Голямо разминаване между цените на продуктите на едро и на дребно, отчитат от КНСБ в месечния си анализ за малката потребителска кошница. Според данните разликата в цените на стоките на едро и дребно е в диапазон между 19% и 70%, съобщава bTV.

Най-голяма е разликата при кравето сирене. Обявената цена на едро от Държавната комисия по стоковите борси и тържища е 11,53 лв. за килограм. Средната цена в магазина обаче е 19,70 лв. за килограм. Така разликата е почти 71%.

При картофите също има разминаване от 65% – докато на едро цената е 1,12 лв., то за крайния потребител е 1,85 лв. за килограм. Разминаване в цената на едро и дребно – от 62%, има и при яйцата. Средната им цена на щанда е 5,70 лв., докато на едро е 3,50 лв. По-скъпи с 58% на дребно са ябълките. Разлики се отчитат още при редица стоки. С 8 стотинки са поскъпнали продуктите в малката потребителска кошница през юли спрямо юни. Минералната вода е поскъпнала с 5%. Кафето – със 7% за един месец. Баницата със сирене е поскъпнала с 3%, лимоните – с 9,6%, ябълките – със 7,8%.

„Тук вече възниква въпросът за ценообразуването по цялата верига – как една стока стига до щанда на дребно, какви са всичките надценки. Обосновано ли е това поскъпване от 30 до 70 процента, или не е? Тук вече трябва да се задействат регулаторните органи и при всички положения да има повече прозрачност“, коментира Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

Цената на значителна част от стоките е по-висока в големите търговски обекти, отколкото при малките, сочи още проучването на синдиката.

В големите вериги по-скъпи са продукти като хляб, свинско месо, кисело и прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, ябълки и боб, каза експертът. Малките търговски обекти държат средно между 1-10% по-ниски цени на 21 стоки от малката потребителска кошница, коментира Костов, цитиран от БТА.

По-значителен ръст има при цените на кафето и минералната вода, като това се обосновава със сезонната специфика на потреблението. Лимоните са поскъпнали с 9,6%, ябълките – със 7,8%, пилешкото месо – с 2,8%, а хлябът – с около 2%, каза икономистът. Олиото, доматите и краставиците поевтиняват, добави той.

Има различия при цените и по региони. Кафето е най-скъпо в Перник и Габрово. Олиото е най-скъпо в Пловдив, белият боб – в Благоевград.

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. и подписания Меморандум за сътрудничество с правителството КНСБ започна месечно наблюдение на цените на 21 стоки от малката потребителска кошница. Целта е да бъдат гарантирани интересите на потребителите чрез предотвратяване на необосновано повишаване на цените на стоките и услугите.

Наблюдават се 81 общини и 600 малки и големи търговски обекта. Към малката потребителска кошница са добавени лимони, минерална вода (0,5 л) и чаша кафе.