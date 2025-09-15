Потребителската кошница поевтиня с 2 лв. до 96 лева

Потребителската кошница с основните храни на едро поевтинява с 2 лева през последната седмица до 96 лева. Поскъпване има при месото, киселото мляко и сиренето. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, цитиран от БНР.

„Относителната стойност на кошницата остава същата, с незначителни изменения в цената на някои продукти“, коментира той.

Поскъпват основни хранителни стоки, сред които свинското и пилешкото месо, киселото мляко, сиренето и захарта. Яйцата, брашното и прясното мляко запазват цените си от миналата седмица. Поевтиняват краставици, моркови, зеле и чушки.

"Външни влияния върху ценообразуването и върху пазарния сблъсък не наблюдаваме. И в световен, и в европейски план в момента имаме едно доста сериозно стабилизиране на европейския пазар, добра осигуреност със стока, стабилитет в енергийните ресурси", поясни Иванов.

По думите му поскъпване на хранителните стоки се очаква от средата на октомври.