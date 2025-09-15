IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Потребителската кошница поевтиня с 2 лв. до 96 лева

Поскъпване на хранителните стоки се очаква от средата на октомври, прогнозира председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов

15:26 | 15.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Потребителската кошница с основните храни на едро поевтинява с 2 лева през последната седмица до 96 лева. Поскъпване има при месото, киселото мляко и сиренето. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, цитиран от БНР.

„Относителната стойност на кошницата остава същата, с незначителни изменения в цената на някои продукти“, коментира той.

Поскъпват основни хранителни стоки, сред които свинското и пилешкото месо, киселото мляко, сиренето и захарта. Яйцата, брашното и прясното мляко запазват цените си от миналата седмица. Поевтиняват краставици, моркови, зеле и чушки.

"Външни влияния върху ценообразуването и върху пазарния сблъсък не наблюдаваме. И в световен, и в европейски план в момента имаме едно доста сериозно стабилизиране на европейския пазар, добра осигуреност със стока, стабилитет в енергийните ресурси", поясни Иванов.

По думите му поскъпване на хранителните стоки се очаква от средата на октомври.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 15:26 | 15.09.25 г.
потребителска кошница инфлация цени на храните инфлация в България Държавна комисия по стокови борси и тържища
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Земеделие виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още