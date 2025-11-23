На манията по матчата ѝ трябва отношение като към шампанското

Ако смятате, че е трудно да продавате въглища в Нюкясъл или лед на инуити, какво ще кажете за матча в Япония?

Точно това Китай се надява да постигне. Най-големият производител на чай вижда възможност в повсеместната мания да се слага японският богат на вкус зелен чай на прах във всичко от латета и курабийки до торти и десертчета KitKat, пише колумнистът на Bloomberg Дейвид Фиклинг.

Японската обществена медия NHK миналия месец посети завод в китайската провинция Гуейджоу, който произвежда 2000 тона матча на година, почти половината от годишното производство на цяла Япония. По някои параметри Китай вече е най-големият производител: 3966 тона са били произведени през 2020 г., които отговарят на над половината от чая, продаден на пазар, оценяван на 4,53 млрд. долара.

При положение че Китай е лидер при електромобилите, смартфоните, обзавеждането и соларните панели, може да се усеща като неминуемо да последва и матчата. Все пак Япония може да направи повече, за да се защити. Възприемането на по-агресивните техники, използвани в Европа, ще е добра отправна точка.

Що се отнася до масово производство, играта със сигурност вече е загубена. Китай има 30 пъти повече земеделска земя от Япония и произвежда около 50 пъти повече зелен чай. Производството на матча може да бъде трудоемко: трябва да се отглежда на сянка, а в Япония често се събира с ръчни резачки и се обработва в по-малки по мащаб цехове, които се затрудняват да догонят експлозивното търсене.

Производство на чай по държави. Графика: Bloomberg LP

Съдейки по настоящите тенденции, по-голямата част от матчата в бъдеще ще се използва за сладоледи, кексчета, сладки мочи и макарони. Би било грехота, ако Япония се опита да гони този евтин бизнес, когато възможностите на върха на пазара са много по-примамливи.

За да се възползва обаче, японската чаена индустрия трябва да бъде много по-категорична относно това, което я прави специална. Географските означения, законите, подобни на търговски марки, които пречат на калифорнийските производители на вино да наричат ​​своите пенливи кювета „шампанско“, все още са относителна новост в Страната на изгряващото слънце. Европа защитава своите уникални селскостопански продукти повече от век, като някои от по-ранните разпоредби се появяват дори във Версайския договор от 1919 г., с който се слага край на Първата световна война. Япония приема първия си закон за географските означения едва през 2015 г. и все още изглежда се колебае по въпроса.

Говеждото Кобе – свръхскъпо мраморно месо, отглеждано изключително от породата говеда таджима уагю в префектура Хього, северозападно от Осака, беше един от първите продукти, регистрирани по правилата. Всеки изнесен килограм се проследява от местна маркетингова асоциация, но все още е обичайно да се намери местно отглеждано „говеждо Кобе“ и „говеждо в стил Кобе“ по рафтовете на американските супермаркети, тъй като търговската марка не се признава там. Не можете да подпишете голямо търговско споразумение с Европейския съюз, без да признаете неговата система за географски указания. В същото време Япония постепенно намали митата си върху вноса на говеждо месо от САЩ през последните години, без да спечели никакви отстъпки по този въпрос. Имуществото на баскетболиста Кобе Брайънт се ползва с по-добра защита на интелектуалната собственост в САЩ, отколкото месото, на което е кръстен.

Матчата със сигурност има фундаментален проблем. Терминът – буквално „смлян чай“, за разлика от парената сенча – просто описва рутинен метод на обработка. Това обаче не е непреодолимо: има многобройни местни сортове, като например матча Уджи и матча Фукуока, които биха могли да търгуват с репутацията си, както правят винарските изби в Бордо.

Не е ясно дали Япония има апетит да води такава битка. ЕС има близо 2000 защитени вина и спиртни напитки, според регистъра си eAmbrosia. Япония е регистрирала само два вида чай, и двата сенча. В Нишио, един от най-известните региони за отглеждане на матча, местният кооператив на производителите беше премахнат от регистъра през 2020 г., след като стана ясно, че местните потребители не са готови да плащат цени, за да компенсират трудоемките методи, изисквани за производство под зададеното географско указание.

Това е пораженчески подход. Матчата е световна мания и не е нужно да се ограничава от местните апетити. Шампанското е показателен пример: то дължи произхода си както на английските стъклари, химици и потребители, така и на френските фермери. Япония има толкова културен капитал сега, колкото е имала и десетилетия наред. Звездната репутация на хранителните продукти не е съчетана със съизмерими усилия за тяхната защита и предлагане на пазара за международните купувачи.

Възползването от всичко това не е лесен процес, особено след като затоплящият се климат променя уникалните местни условия, от които зависят географските указания (рекордна гореща вълна е една от причините доставките на матча да се борят да отговорят на търсенето тази година). В свят, който скоро ще бъде погребан под купчина китайски чай на прах, обаче, това ще бъде необходимо. Някои от големите световни богатства са изградени върху десетилетия усилия, които превърнаха шампанското от местна странност в световен лукс. В играта на матчата Япония трябва да участва, за да спечели.