IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

ЕП подкрепи допълнителни предпазни мерки за земеделието заради сделката с Меркосур

Предвижда се ЕК да започва разследване на необходимостта от защитни мерки, ако вносът на чувствителни продукти се увеличи с 5% средно за три години

18:29 | 10.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Европейският парламент (ЕП) е подкрепил допълнителни предпазни мерки за селскостопанския сектор след либерализацията на търговията с държавите от т.нар. съюз Меркосур, съобщават от пресслужбата на институцията.

Новият регламент, вече неофициално договорен с държавите членки на Европейския съюз (ЕС), е приет с 483 гласа „за“, 102 гласа „против“ и 67 гласа „въздържал се“.

Текстовете предвиждат временно прекратяване на митническите преференции, предвидени в търговското споразумение между ЕС и Меркосур, ако евентуално рязко увеличение на селскостопанския внос навреди не европейските производители.

Съгласно приетите правила, Европейската комисия (ЕК) ще започне разследване на необходимостта от защитни мерки, когато вносът на чувствителни селскостопански продукти, включително домашни птици, говеждо месо, яйца, цитрусови плодове и захар, се увеличи с 5% средно за три години (под предложените от Комисията 10% годишно) и ако в същото време вносните цени са с 5% по-ниски от съответната цена на вътрешния пазар.

Разследване може да бъде поискано и от държава членка или от физическо или юридическо лице, което представлява отрасъл, или от сдружение, действащо от името на отрасъл, в случай на опасност от сериозна вреда за съответния отрасъл.

Свързани статии

Най-малко веднъж на всеки шест месеца Комисията ще трябва да представя на Парламента доклад за оценка на въздействието на вноса на чувствителни продукти.

След като бъде официално приет от Съвета, регламентът ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС. Той ще започне да се прилага след влизането в сила на Временното търговско споразумение с Меркосур.

Представители на ЕС и страните от Меркосур подписаха споразумението за свободна търговия в средата на януари след 25 години на преговори.

Парламентът поиска обаче от Съда на Европейския съюз (ЕС) да се произнесе дали търговското споразумение е в съответствие с договорите за основаването на блока.

По-късно ЕС финализира и търговско споразумение с Индия. Споразумението ще предостави на дружествата от ЕС привилегирован достъп до индийския пазар на услуги, включително до ключови сектори като финансовите услуги и морския транспорт. 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 18:29 | 10.02.26 г.
Меркосур икономиката на ЕК Европейски парламент
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Земеделие виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още