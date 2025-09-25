Има ли риск само "правилните аптеки" да работят с НЗОК?

Законодателни промени създават такива условия, че само определени аптеки да имат желание да работят с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това смята председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов. Той посочи, че рискът идва от предложение за промяна в Закона за здравното осигуряване, внесено от Министерския съвет в парламента.

"Казва се, че ако Българският фармацевтичен съюз и НЗОК не се разберат, продължава действието на стария договор, което на практика означава, че би се замразил сегашният договор за години напред, т.е. няма да има никакво развитие в договарянето и начина на работа и контрол, защото едната страна определено е в привилигировано положение", обясни той.

Маринов коментира и друг текст, който казва, че в случай на нормативна промяна, каквито в България се случват непрекъснато, Надзорният съвет на НЗОК ще има право да приеме промяна в договора на аптеките с Касата по предложение на управителя на НЗОК, т.е. "Касата оттук нататък има възможност да си пише договора така, както пожелае", коментира той пред БНР.

Според него "това ни връща във времената преди 2008 година". "Тогава много по-малко аптеки желаеха да работят със Здравната каса. Условията бяха изключително неблагоприятни и съответно имаше малко договорни партньори. Пациентите имаха много лош достъп до аптеки, които работят със Здравната каса", напомни той и изрази надежда това да не е целта на промените.

Маринов заяви, че от Българския фармацевтичен съюз имат предположения, че се създадат такива условия, така че само определени аптеки да могат да отговорят и да имат желание да работят с НЗОК. По думите му това е много притеснително и би влошило много достъпа на пациентите до лекарства.

"Ако някой иска да ни върне толкова години назад, така че да има малко договорни партньори, но те да са правилните и да се насочат всички пациенти към "правилните аптеки" - това е друго", коментира Маринов. "Не виждам друга причина, за да има такова предложение", каза той.

"Надявам се на здрав разум. Ние сме предвидим и стабилен партньор, не сме екстремисти, които искаме да създаваме проблеми. Но това не е редно", категоричен е той.

Димитър Маринов коментира и въпроса с противогрипните ваксини. По думите му някои от препаратите вече са налични, но сравнително трудно се намират, отчете той. И добави, че към момента ги няма детските форми, като те се очакват през октомври.

Лекарствени продукти има в страната, те са налични, но не стигат до всички аптеки, отбеляза председателят на Фармацевтичния съюз. По думите му така се създава един изкуствен дефицит, а някои хора се възползват от това.