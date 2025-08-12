Ново мобилно приложение показва цените на лекарствата у нас и в евро

Ново мобилно приложение MedicinePrice ще предоставя достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България както в лева, така и в евро. Приложението беше представено днес в Министерството на здравеопазването.

MedicinePrice е проект, разработен с Националния съвет по цени и реимбурсиране. Създаването му е част от подготовката за присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари 2026 г. и е мярка за гарантиране на прозрачност и стабилност в сектора на лекарствоснабдяването.

Мобилното приложение е разработено на базата на публичните регистри и е безплатно. Апликацията използва в реално време актуалните данни за лекарствените продукти и съответно за регулираните продажни цени на лекарствените продукти.

Приложението ще даде и възможност на всеки гражданин за достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), както и на тези, които са на свободния пазар. Освен за цените на лекарствените продукти, мобилното приложение може да даде информация и за това дали даден лекарствен продукт е с лекарско предписание или без. Също така може да информира дали даден лекарствен продукт се заплаща от НЗОК.

„При въвеждане на даден продукт приложението показва всички лекарствени продукти със същото международно непатентно наименование. Налична е информация за съдържанието на опаковката, националния номер за идентификация, номера на разрешението за употреба, цената на дребно и цената на едро, съответно в лева и в евро, дали лекарственият продукт е по лекарско предписание и дали се заплаща от Националната здравноосигурителна каса за домашно лечение“, обясни Мария Василева, член на Националния съвет по цени и реимбурсиране.

Търсенето на лекарствен продукт в мобилното приложение може да се осъществи по няколко начина - под търговско наименование, по международно непатентно наименование, а за лекарствените продукти, които са включени в позитивния лекарствен списък, е дадена възможност за търсене чрез сканиране на баркода на опаковката.

Цените в регистрите са пределни, над които даден лекарствен продукт не може да се продава на територията на България. Превалутиране на цени на лекарствените продукти е извършено в съгласие с правилата за превалутиране и закръгляване и няма да доведе до промяна в действащите държавно регулирани цени, каза още Василева.

„Цените на лекарствата няма да се променят заради въвеждането на еврото, всички стойности ще се изчисляват във фиксирания курс, ще се виждат цените едновременно в лева и в евро“, каза здравният министър Силви Кирилов. Регулаторите ще следят за недопускане на спекулации или закръгления, водещи до необосновано поскъпване, уточни той.

(БТА)