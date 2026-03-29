Eli Lilly сключи споразумение за 2,75 млрд. долара да доставя създадени с AI лекарства

Американският фармацевтичен гигант Eli Lilly сключи споразумение на стойност 2,75 млрд. долара за доставка на световния пазар на лекарства, разработени с използването на изкуствен интелект от базираната в Хонконг компания Insilico Medicine, съобщава CNBC.

Споразумението предвижда Insilico да получи първоначално плащане от 115 млн. долара, а остатъкът от сумата ще бъде изплатен след получаване на регулаторно одобрение и пускането на лекарствата в продажба наред с приходите от бъдещи продажби, съобщиха двете компании.

Insilico е разработила най-малко 28 лекарства, използвайки инструменти с генеративен изкуствен интелект, като близо половината вече са във фаза на клинични изпитания, съобщи основателят и главен изпълнителен директор на компанията Алекс Заворонков пред CNBC. Компанията стана публична в Хонконг през декември. Книжата ѝ са поскъпнали с над 50% от началото на годината.

„В много отношения Lilly е по-добра от нас в някои области на изкуствения интелект“, отбеляза Заворонков и допълни, че американският фармацевтичен гигант има „един човек“, който събра биологията, химията и автоматизацията под един покрив. Той допълни, че като част от споразумението Insilico ще се присъедини към общността Gateway Labs на Lilly за биотехнологично развитие.

Двете компании работиха заедно, откакто сключиха споразумение през 2023 г. за лицензиране на софтуер, основан на изкуствен интелект.

„Това сътрудничество ни позволява да изследваме нови механизми и да ускорим установяването на обещаващи терапевтични кандидати за редица заболявания“, коментира Андрю Адамс, вицепрезидент на отдела за откриване на молекули в Lilly. Той нарече откритието на Insilico с помощта на изкуствения интелект „силно допълнение“ към клиничното развитие на Lilly.

Гавният изпълнителен директор на Eli Lilly Дейвид А. Рикс присъства на форум на високо равнище в Пекин по-рано този месец, само седмици след като компанията обяви планове oа инвестира 3 млрд. долара в Китай през следващите десет години. Компанията обяви, че малко под 3% от приходите ѝ са дошли от Китай миналата година.

Insilico развива изкуствения си интелект извън Китай – в Канада и Близкия изток, но осъществява първоначалното развитие на лекарствата преди клиничните изпитания в Китай въз основа на това AI изследване, обясни Заворонков. Освен че намалява времето за изследвания, изкуственият интелект може да синтезира молекулите по-бързо от тези, откривани чрез използването на по-традиционни методи, допълни той.