Защо една от най-посещаваните държави в света не се обръща срещу туризма

В Гърция местните жители рисуват графити. В Италия, Португалия и Испания прибягват до водни оръжия и масови протести.

Докато настроения срещу туризма започват да кипят в цяла Европа, една държава се отличава с относителното си мълчание. И това е най-посещаваната страна в света: Франция.

Въпреки че приема около 100 млн. туристи годишно, Франция рядко попада в заглавията на вестниците заради протести срещу туризма – в ярък контраст със съседите ѝ, които все по-често изразяват недоволството си от пренаселените градове, нарастващите наеми и лошото поведение, пише Associated Press.

Няма и една причина, поради която Франция засега избягва негативна реакция, и опасенията, че такава все пак може да настъпи, не са неоснователни. Ангажиментът към устойчив туризъм, силната инфраструктура и стратегията за разпределяне на посетителите в различните региони и сезони обаче играят важна роля.

Франция играе с дългосрочна стратегия

За разлика от много държави, които сега се опитват да ограничат масовия туризъм, Франция започна да полага основите преди години.

Atout France – агенцията за развитие на туризма в страната, е превърнала устойчивостта в централен принцип на своята стратегия. В рамките на 10-годишна пътна карта – плана „Дестинация Франция“ – правителството е заделило 1,9 млрд. евро през 2021 г. за насърчаване на по-екологично и по-отговорно пътуване.

Това означава насърчаване на пътуването с влак вместо с кратки полети, инвестиране в средни по големина градове и насочване на посетителите към дестинации извън обичайни като Париж или Ница.

Тази година страната удвои усилията си с ново обещание да инвестира в туризъм, който е по-екологичен, приобщаващ и цифрово ориентиран. Лидерите в туризма се надяват, че инвестициите ще доведат до по-дълги престои, по-малко тълпи и по-значими преживявания.

„Френските власти инвестират в устойчиво пътуване от години“, казва Вероника Дикуатро, президент на B2C и доставките в търсачката за пътувания в Европа Omio.

„Сега фокусът е върху подобряване на качеството на туристическите преживявания, разпределяне на броя на посетителите през цялата година, за да се преодолее прекомерния туризъм, и акцентиране върху екологични, дигитални, социални и приобщаващи туристически практики.“

Силата на влаковете

Франция има една от най-обширните железопътни мрежи в Европа – 28 хил. километра релси, включително 2800 км високоскоростни линии.

„Франция е сред най-достъпните страни за железопътен туризъм“, казва Дикуатро.

Градове с едва 20 хил. жители имат жп гари, обяснява тя. Благодарение на високоскоростните влакове можете да стигнете от Париж до Марсилия за три часа.

Този вид достъп променя моделите на туризма. Той променя и политиката.

През 2023 г. Франция официално забрани вътрешните полети по някои маршрути, които могат да бъдат изминати с влак за по-малко от два часа и половина. Въпреки че влиянието на тази мярка върху климата не е ясно, тя все пак допринесе за увеличаване на пътуванията с влак и вероятно насърчи пътуванията до региони, които може би са били пренебрегвани.

Разпределянето на туристите е по замисъл

Докато Испания има Коста Брава, а Италия – Венеция, Франция има... всичко. И точно така предпочита страната.

„Туристите са разпръснати във Франция“, казва Марин Прат, дизайнер на пътувания и бизнес събития в Loire Secrets. „Те не ходят само на едно място. Пътуват до няколко региона.“