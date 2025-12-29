През 2025 г. България е посетена от около 13,5 млн. чужденци

През 2025 година България е посетена от около 13,5 млн. чужденци, което е с близо един милион повече от рекордната 2019 г. Очаква се догодина да достигнем до 14 млн. чуждестранни посетители. Това каза по БНР директорът на Института за анализи и оценки в туризма проф. Румен Драганов.

Той посочи, че следващата година се очертава добра за туризма заради редица направени инвестици в инфраструктура.

„Направили сме много добри инвестиции. Имаме развитие в летищата в България. Подобрява се много силно инфраструктурата на Летище Бургас, където се правят много големи инвестиции. В София започва строителство на нов терминал. Летище Пловдив работи изключително усилено. Летище Варна има доста полети и през зимата“, отбеляза Драганов.

Морският туризъм продължава да стагнира - все още не можем да постигнем резултатите от 2019 г., когато става въпрос за лятно море, коментира Драганов.

За зимния сезон очакванията са за малко над 3 млн. посетители от чужбина от декември до края на март. По думите на експерта годишният ръст при ски туризма е в порядъка на 2-3%. „Има устойчивост в туризма. Не очакваме значителни скокове, но очакваме непрекъснато нарастване на пътуванията към България", уточни експертът.

Той отчете, че има увеличаване на цените преди всичко в по-високата категория хотели и заведения. "Имаме значително подобряване на материалната база, т.е. увеличаване на качеството в туризма. Това води и до увеличаване на цената", коментира Драганов. Като друга причина за поскъпването той отбеляза и увеличаването на заплатите в страната.

Основният пазар е вътрешният и основният турист е българин, каза събеседникът. "При 14 милиона чужди посетители, които очакваме тази година, българите, които ще пътуват в България, ще надхвърлят 27 милиона. Българите, които пътуват интензивно, пътуват по 5-6 пъти". По думите му около Новогодишните празници пътуванията надхвърлят 720 хиляди.