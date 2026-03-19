Българският туризъм има голям експортен потенциал, твърдят от бранша

Туристическият бранш иска туризмът да е приоритет за следващото правителство. Това каза Ива Гацева, секретар на Българската хотелска асоциация, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Следващото правителство и парламент трябва да осъзнаят потенциала за развитие на туристическия сектор като част от икономиката и като възможност за повишаване на брутния вътрешен продукт. Вярваме, че туризмът трябва да се разглежда като експортен отрасъл, а потенциалът му в това отношение е огромен, каза гостът.

„Голяма част от стъпките като инвестиции в хотелски бази вече са направени и трябва да се продължи в тази посока. Говорим задължително за подкрепа на полетни програми, на инфраструктурни проекти и адекватно маркетингово позициониране“, коментира Гацева.

„Ако поставим туризма на преден план и обърнем внимание на необходимостта от привличане на външни пазари, ще имаме възможност за голям растеж“, допълни събеседникът.

Гацева посочи като добър пример за развитие летище София, което постоянно подобрява своята свързаност благодарение и на нискотарифните авиокомпании и близостта до други големи летища. „По-проблемни са черноморските летища. Над 70% от оборота на българския туризъм идва от Черноморието, а потенциалът все още не е достигнат“, каза гостът.

Миналата година летищата във Варна и Бургас са обслужили около 3,2 млн. души спрямо около 5 млн. души в предковидната 2019 г. Те все още не са достигнали летателните си програми от последната година преди Covid, докато конкурентите вече отдавна са ги постигнали и надминали.

„Трябва да се стремим към концентрирана, целенасочена политика по отношение на партньорите ни, които биха могли да доведат полетни програми към черноморските ни летища.“

По думите ѝ бизнесът е готов да съдейства на държавата с публично-частни партньорства в областта на маркетинга и рекламата, за да се стимулират целенасочено пътникопотоци към страната.

Развитието на туризма в България е невъзможно без внос на кадри, каза още Гацева. Въпреки твърденията, че мигрантите създават дисбаланс на трудовия пазар в страната ни, тя е на мнение, че няма преки отрицателни икономически ефекти от миграционната вълна и добави, че за бизнеса тя е от критично значение.

