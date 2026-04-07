Несебър е най-посещаваната община в България с близо 1,5 млн. туристи през 2025 г.

Приходите на местата за настаняване в България достигат 1,4 млрд. евро през 2025 г., като само Несебър, Варна и София формират над половината от всички постъпления от нощувки. Данните са публикувани в "265 истории за икономика" – платформата на Института за пазарна икономика (ИПИ) за анализ и визуализация на общинските икономики с фокус върху регионалното разпределение и особености на туризма.

Несебър е най-посещаваната и най-туристически активната община през 2025 г. в страната с близо 1,5 млн. туристи, изпреварвайки София и Варна.

За същата година столицата е привлякла 1,3 млн. туристи, Варна – 1,2 млн. Пловдив – 410 хил., а Балчик – 378 хил., като водещите 5 общини формират точно 50% от туристическия поток в страната. Челната десетка се допълва от Велинград, Банско, Бургас, Хисаря и Самоков, като с тях се изчерпват и общините, които са били посетени от над 200 хил. туристи в рамките на годината.

С над 100 хиляди посетители са били общо 19 общини, като най-общо се разделят на три групи – курорти за морски и планински/спа туризъм и областни центрове, при които водеща роля играе градският туризъм и бизнес пътуванията. Разпределението между тези три основни вида е относително равномерно, като от над 9 млн. туристи, посетителите в морските общини са 3,5 млн. души, тези в големи градски общини – 3 млн., а в планинските и спа курортите – 2,5 млн. души.

Регионалните тенденции в броя на туристите са разнопосочни, като спрямо 2024 г. в повечето общини има повишение. Водещи по ръст са относително малки общини – Брезово край Пловдив регистрира 211% ръст на годишна база, Свиленград – 153%, Златарица – 109%. Същевременно спадове има сред част от водещите туристически райони, като в Приморско броят на туристите е намалял с 11%, в Созопол – с 2% спрямо предходната година. Несебър отчита повишение от 4%, столицата – от 9%.

През 2025 г. общият размер на приходите на местата за настаняване достигат 1,4 млрд. евро. В Несебър те са 382 млн. евро (27% от всички), във Варна – 252 млн. евро (18%), в столицата – 147 млн. евро (11%). Взети заедно, тези три общини отговарят за над една втора от всички приходи от нощувки в цялата страна, като това са само приходите от нощувки на местата за настаняване.

Източник: ИПИ

Профилът на посетителите в туристическите общини е различен. Лидер в дела на чужденците посетители е Несебър (76%), следван от Варна и Каварна (по 70%). В по-южните части на Черноморието делът на чуждестранните туристи варира в диапазона 25-30%. В столицата той е 63%, а в Пловдив – 40%, което отразява ключовата роля на летището в София. Сред водещите планински курорти повече на чужденци разчита Банско (49%) в сравнение със Самоков (30%). Ролята на чужденците в приходите на местата за настаняване е още по-значителна от тази при броя на туристите, като в Несебър постъпленията от чуждестранни туристи формират 83% от общите, в Каварна – 79%, в столицата – 75%.

Ролята на туристическия сектор в местните икономики проличава в дела на сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ в общата добавена стойност. В няколко черноморски общини отрасълът допринася за над половината икономическа активност – 56% в Приморско, 55% в Несебър и 54% ов Созопол. Във Варна делът на сектора е 9%, в столицата – 2,5%. В планинските курорти ролята на хотелите и ресторантите е по-ниска в сравнение с морските, като в Банско секторът създава 36% от добавената стойност, в Самоков – 23%.