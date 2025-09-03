Ryanair намалява полетите си до Испания в битка заради летищните такси

Ryanair Holdings разко ограничава плановете си за полети до Испания, като елиминира около 16% от зимния си капацитет до един от най-натоварените туристически пазари в Европа -Испания, заради спор относно по-високите летищни такси, пише Bloomberg.

Решението на най-голямата нискотарифна авиокомпания в Европа ще намали полетите до зимни дестинации като Тенерифе, на Канарските острови, както и до средни по големина градове като Сарагоса, Виго и Валядолид. Това се случва след повишението с 6,5% на летищните такси от испанския държавен летищен оператор Aena.

„Aena и испанското правителство имат задължението да обяснят на областите средносрочната си стратегия, като се има предвид, че лошото им управление допринася пряко за загубата на местни работни места, свързаност и инвестиции“, коментира Еди Уилсън, главен изпълнителен директор на основното авиационно подразделение на Ryanair, в изявление.

Намаленията, възлизащи на 2 млн. места на годишна база, подлагат испанските власти на натиск да преосмислят решението си, следвайки стратегия, която Ryanair следва на други места в Европа като Франция. От години авиокомпания противопоставя летищата, като наказва тези, които увеличават таксите, и възнаграждава онези с по-ниски такси, за да защити нискотарифния си модел.

През юли главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О’Лиъри приветства решението на Швеция да отмени данъка върху въздушния транспорт, като възнагради скандинавската страна за отказа ѝ от „позоренето на полети“ с добавянето на два самолета към местната ѝ флотилия и откриването на десет директни маршрута.

Ryanair е насочила вниманието си към Канарските острови със спад от 10%, значимо място за почивка през зимата поради доброто време през цялата година, като съобщи, че ще спре дейностите си в Тенерифе Север. Тя ще намали капацитета на испанските регионални летища, като се изтегли от Виго на атлантическото крайбрежие, докато Херес и Валядолид ще останат затворени. Компанията също така ще намали значително капацитета в Сантандер, Сарагоса и Астурия.

За зимния график намалението на капацитета достига общо 1 млн. места, съобщи Ryanair. Полетите ще бъдат отклонени към Италия, Мароко, Хърватия и Албания.

С влизането си в конфликт с Испания Ryanair се насочва към пазар, който ще привлече близо 100 млн. души тази година, един от най-големите в Европа, и където капацитетът на зимните полети е на рекордно високо ниво.

Летищният оператор заяви, че увеличението възлиза на 0,68 евро на пътник, размер, който според Aena няма да попречи на клиент да купи билет и допълни, че други авиокомпании ще заемат мястото на Ryanair.

„Летищните такси на Aena са сред най-конкурентните в европейски план“, казва Мауриси Лусена, председател на държавния оператор. Той допълва, че авиокомпанията отменя маршрути не защото таксите са по-високи, а защото „премества самолетите си на летища, където може да определи по-високи цени на билетите“.