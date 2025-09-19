Исторически тунел между Австрия и Италия бе пробит в Алпите

Последната тънка скална преграда в подземен тунел между Австрия и Италия, който в крайна сметка ще се превърне във високоскоростна железопътна линия, свързваща северната и южната част на Европа, бе преодоляна в четвъртък, пише Ройтерс.

Тунелът Бренер, който се рекламира като най-дългата подземна железопътна връзка в света, е централен елемент от усилията на Европейския съюз (ЕС) да прехвърли товарния транспорт от пътищата към железопътния транспорт, за да се намали замърсяването и да се стимулира трансграничната търговия.

„Днес заедно правим решаваща крачка за изграждането на едно от най-големите инфраструктурни съоръжения на целия континент“, заяви италианският министър-председател Джорджа Мелони по време на церемонията по пробиването на скалата.

„Това е исторически ден... за Италия, за Австрия и за цяла Европа.“

Връзката ще бъде първият специализиран железопътен тунел, свързващ директно Австрия и Италия. Предвижда се да бъде открит през 2032 г., с около 16 години закъснение, а цената му ще бъде 8,5 млрд. евро – с около 2,5 млрд. над бюджета.

След завършването си тунелът ще бъде с дължина 55 км, а с връзката към съществуващата подземна връзка до Инсбрук ще достигне 64 км. Той ще съкрати времето за пътуване между Фортеца в Италия и Инсбрук от 80 минути на по-малко от 25 минути.

Проходът Бренер е един от най-натоварените планински проходи в Европа, използван за превоз на товари. Всяка година повече от 2,5 млн. камиона, 14 млн. превозни средства и 50 млн. тона товар преминават през алпийския проход, задушавайки местните общности.

Понастоящем около 70% от трансалпийския товарен трафик през Бренер се осъществява по шосе, а само 30% – по железопътна линия – баланс, който тунелът има за цел да промени.

Очакваното въздействие на новата връзка обаче може да бъде подкопано от Германия, която има значителен дял в пътния трафик през Алпите, но все още не е финализирала важни северни достъпни маршрути за свързване с тунела Бренер.