Изграждат 35 електрозарядни станции в жп гарите на областните градове

До няколко месеца ще бъдат изградени 35 електрозарядни станции в железопътните гари на областните градове, обяви в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Това става възможно след днешното подписване на Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) и „ЕСО Чардж“ ЕАД.

Станциите ще осигурят свободно движение на пътници в цялата страна и преход към чист транспорт с по-ниски емисии, към който България се стреми, посочи той и добави, че предстои изграждането на зарядни станции на всички 249 железопътни гари в страната. До станциите ще има неограничен достъп за частни пътнически и товарни превозни средства, допълни министърът, цитиран от БТА. Първата станция се очаква да бъде пусната в експлоатация в София до четири месеца.

По думите му подписаният меморандум не е просто политически документ, а конкретен ангажимент с много скоро видими резултати. Избрахме железопътните гари там, където се срещат автомобилният и железопътният транспорт, каза Караджов. Проектът ще използва съществуващата електромрежа, като зарядните станции ще дават най-ниска цена на потребителите за зареждане на електромобили.

Предвижда се изграждането на електрозарядни станции и на автомагистрала „Струма“, каза още Караджов. Това няма да е единственият ни съвместен проект, вече има още два, които се подготвят и скоро, когато сме готови с документите и проектите, ще бъдат обявени, посочи той.

Мощността на зарядните станции ще бъде голяма – 600 киловата, което ще дава възможност за бързо зареждане и напускане на станцията, за да може следващият водач да зареди превозното си средство, каза министърът на енергетиката Жечо Станков. Станциите ще могат да зареждат и големи автобуси.

През първата година в проекта ще бъдат инвестирани 10 млн. лв. от „ЕСО Чардж“ ЕАД, допълни министър Станков.