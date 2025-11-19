Правителственият самолет "Фалкон" ще бъде продаден на търг - струва скъпо, лети малко

Правителственият самолет "Фалкон" ще бъде продаден на търг с явно наддаване. Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов възложи продажбата на Държавния авиационен оператор, става ясно от негово съобщение в профила му във Facebook. Целта е да се постигне максималната възможна цена, обосновава решението си той.

То е взето след анализ на разходите за поддръжка и експлоатация на машината за последните 10 години.

„Правителственият „Фалкон“ струва на държавния бюджет средно около 4,4 млн. лева годишно при едва 290 часа средна годишна експлоатация. Само задължителният основен ремонт на самолета през настоящата година възлиза на 6,76 млн. лева. Дори без да взимаме предвид тази колосална сума, текущите ремонти на „Фалкона“ са ни стрували средно по половин милион лева годишно, докато за ремонта на другия правителствен самолет – Airbus A319, сме заплащали пет пъти по-малко", пише Караджов.

"Но не само ремонтът, а и ежегодните специализирани наземно и тренажорно обучения на пилотите и техническия персонал за малкия самолет са били петкратно по-скъпи“, допълва той и подчертава, че няма належаща необходимост от поддържането на летателното средство, тъй като другият правителствен самолет – Airbus A319, е по-голям, по-икономичен и напълно достатъчен за нуждите на държавните институции.

Караджов заявява, че средствата от продажбата и тези, спестени от поддръжката на държавния самолет „Фалкон“, могат да бъдат насочени към области с много по-висока обществена значимост, като закупуване на въздушна техника за гасене на горски пожари, изграждане на капацитет за въздушно търсене и спасяване (SAR), както и допълнително обучение на летателни и спасителни екипажи.

„Животът и здравето на гражданите трябва да са на първо място, а опазването на природата веднага след тях. Колкото повече възможности за бърза реакция имаме, толкова по-ефективни можем да бъдем в критични моменти“, подчертава вицепремиерът.