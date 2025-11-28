Италианската мечта за мост към Сицилия се препъна в екологични възражения

Италиански съд постанови, че плановете за най-големия висящ мост в света между континенталната част на Италия и остров Сицилия биха нарушили екологичните и обществените правила на Европейския съюз (ЕС), въпреки че правителството на страната заяви, че няма да се откаже от реализирането на мащабния проект, съобщава Ройтерс.

Правителството на премиера Джорджа Мелони твърди, че планираният мост с дължина 3666 метра над Месинския проток – засенчващ този в Турция - ще донесе просперитет на традиционно по-бедните региони и ще подпомогне придвижването на войските на НАТО.

Но в свое решение Сметната палата заяви, че правителството не е успяло да обоснове действията си срещу екологичните опасения за въздействието върху крайбрежните и морските зони на острова и региона Калабрия.

Предложеният мост е предмет на национален дебат от половин век, като поддръжниците на идеята изтъкват икономическите ползи, а критиците ѝ посочват разточителните разходи и екологичните щети в район, предразположен към земетресения.

„Предположенията относно различните „причини от обществен интерес“ не са потвърдени от технически органи и не са подкрепени с адекватна документация“, се посочва в съдебното решение относно проекта на стойност 13,5 млрд. евро.

Съдиите отбелязват също, че несигурността относно разходите и промените във финансирането в сравнение с първоначалния договор от 2005 г. може да наложи нова тръжна процедура, за да се гарантира спазването на европейските правила за участниците в търга.

Консорциумът Eurolink, избран за изграждането на моста, се ръководи от италианската компания Webuild и включва също испанската група Sacyr и японската IHI.

Правителството заяви, че ще разгледа внимателно решението и обеща да продължи реализирането на проекта, приоритет за министъра на инфраструктурата Матео Салвини, който ръководи крайнодясната партия „Лига“.

Консорциумът потвърди своята „пълна увереност“, че правителството ще отговори на всички повдигнати възражения.

Ако не успеят да убедят съда, Мелони и Салвини може да поискат гласуване в кабинета, за да отменят възраженията, но това може да предизвика правни и конституционни оспорвания.

Структурата с дължина 3,7 км, която ще подобри рекорда, държан в момента от турския мост Чанаккале над Дарданелите, се обсъжда поне от края на 60-те години на миналия век като средство за развитие на по-бедната южна част на Италия.

Междуведомствената комисия за икономическо планиране и устойчиво развитие (CIPESS) даде одобрение на проекта на среща в Рим, с което проправи пътя за започване на строителната дейност.

Мостът към Сицилия, която има население от 4,7 млн. души, трябва да е готов през 2032 г.