Разпадащите се мостове изправят Германия пред крах на инфраструктурата

Новият 3,2-километров участък от околовръстния път A100 на Берлин, който беше открит миналия месец след 12 години работа и инвестиции за около 720 млн. евро, трябваше да символизира закъснялото пренасочване на Германия към повече разходи за инфраструктура, пише Bloomberg.

Вместо това церемонията по откриването беше помрачена от нарастващата тревога относно плачевното състояние на пътните мостове в страната, включително тези по магистралите, построени по време на икономическия бум на страната след Втората световна война. Тези съоръжения бързо се износват, като в момента хиляди от тях трябва да бъдат ремонтирани или подменени.

Германия трябва да овладее кризата с мостовете си, за да остане привлекателна като инвестиционна дестинация, да избегне прекъсването на големи пътни артерии, жизненоважни за търговията ѝ, или да застраши ролята си на логистичен център на НАТО.

Разбира се, лошото състояние на мостовете в страната отчасти се дължи на податливостта на стареещия и повсеместно разпространен стоманобетон към износване и корозия – бомба със закъснител, която не е ограничена само до Германия.

Но политиците влошават нещата, тъй като през годините не успяват да поддържат тези структури. В много случаи единствената оставаща опция е да се построи изцяло нов мост, което е много скъпо.

Вместо да финансира изграждането на изцяло нова инфраструктура, голяма част от новия фонд от 500 млрд. евро на кабинета на канцлера Фридрих Мерц трябва да отиде за подмяна на съществуващи конструкции - около 2,5 млрд. евро са предназначени за модернизация на мостове и тунели по аутобаните само за тази година.

Тази криза назрява от известно време. Политиците се изненадаха през 2021 г., когато бяха открити непоправими структурни щети на виадукт на магистрала A45, която свързва индустриалната област Рур с проспериращия юг. Мостът, който е завършен през 1968 г., беше незабавно затворен и впоследствие съборен. Тежкотоварният трафик се измести през долината Рахмеде и близкия град Люденшайд, което доведе до икономически загуби от приблизително 1,8 млрд. евро. Очаква се новият виадукт да бъде завършен скоро.

Повече от половината използвани мостове по магистралите в Германия към момента са изградени пред 1985 г. Източник: Bloomberg

Частичното срутване на пътния и трамвайния мост Карола в Дрезден миналата година допълнително шокира Германия и я накара да предприеме действия.

През март тази година разширяваща се пукнатина на моста Рингбан на магистрала A100 в Западен Берлин, използван от около 95 хил. превозни средства дневно, наложи незабавното му затваряне и разрушаване. Втори мост на A100 сега бе сполетян същата съдба, както и интензивно използваният редовен пътен прелез Вулхайде на изток.

Внезапните затваряния и ограниченията за големи камиони да използват определени магистрални прелези вероятно ще се повторят, дори ако честите проверки на мостовете, провеждани от Германия, успеят да предотвратят катастрофа.

Малка част от магистралните мостове в Германия са в добро състояние. Източник: Bloomberg

Около 70% от приблизително 28 хил. моста на германските аутобани са направени от предварително напрегнат бетон, чиито стоманени елементи могат да корозират, ако влага проникне през пукнатините; около 55% от тези мостове са построени преди 1985 г., когато строителните стандарти не са били толкова строги и е имало тенденция за минимизиране на използването на материали.

Днешните обеми на трафика са много по-високи от първоначално очакваните, а товарните превозни средства са много по-тежки, което подлага мостовете на прекомерно натоварване и съкращава предвидения им живот от 70 или 80 години.

Повече от 8000 от мостовете по германските магистрали се нуждаят от обновяване, а 4000 от тях – представляващи площ от около 450 футболни игрища – подлежат на ускорено обновяване до 2032 г.

Въпреки че програмата за модернизация тече, през април федералната одитна служба предупреди, че работата не се върши достатъчно бързо.

За разлика от САЩ и европейските страни, които са изправени пред огромни сметки за подмяна на износената бетонна инфраструктура, Германия разполага с фискално пространство. Така наречената дългова спирачка беше коригирана по-рано тази година, за да позволи по-високи разходи за отбрана и инфраструктура. Полезно е и това, че Германия може да успее да включи част от разходите си за автомагистрали в ангажимента си към НАТО да изразходва 5% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за отбрана.

Националният автопарк на Германия се е разширил значително от 1960 г. досега. Източник: Bloomberg

Планираните досега строителни работи обаче вероятно са само повърхностни: мозъчният тръст Transport & Environment Deutschland смята, че окончателната сметка за модернизирането на всички мостове по основните германски пътища може да достигне 36 млрд. евро, докато разходите за ремонт на всички пътни мостове в страната вероятно ще достигнат 100 млрд. евро.

Предвид икономическите и екологичните разходи за подмяна на толкова мащабна бетонна инфраструктура, е наложително новите мостове да се строят бързо и да издържат по-дълго; това може да се постигне чрез комбинация от модулна конструкция и иновативни материали като самовъзстановяващ се бетон (който автоматично запълва малки пукнатини), подобрени стоманени покрития и некорозивна въглеродна армировка.

След откриването на новия участък от околовръстния път на Берлин миналия месец, близкият район Трептов се оказа потопен в пътен хаос. Причината? Разпадащият се мост Елзен, пресичащ река Шпрее, се възстановява и в момента може да поеме трафика само в едната лента.

Засега Германия трябва да забрави за изграждането на нови магистрали и да се съсредоточи върху това да предотврати спирането на търговията, която осъществява.