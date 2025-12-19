София пуска зелен билет за три дни заради мръсен въздух

За първи път през този сезон Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт за събота, неделя и понеделник. В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата, съобщава пресцентърът на общината.

Мярката се въвежда във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за образуване на мъгли и потенциал за задържане на замърсители (ФПЧ) в ниските атмосферни слоеве през уикенда.

Въпреки че по данни на НИМХ се очаква периодът на безветрие да приключи в понеделник, мярката остава в сила и през първия ден от новата седмица, за да се осигури нейната максимална ефективност.

“Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да подпомогнат усилията ни и да оставят автомобилите си вкъщи през идните дни, да използват градския транспорт за придвижване, за да се намалят емисиите в града и да се подобри качеството на въздуха, който всички дишаме”, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Зеленият билет е на стойност 1 лв., важи за цял ден. Той може да се закупи чрез валидация на банкова карта в превозното средство, от водачите в превозните средства, онлайн през уебпортала на ЦГМ, от касите на ЦГМ и Метрополитен – на хартиен носител или като електронен билет, зареден в картата.

Зеленият билет ще важи и за нощния градски транспорт, а отговорите на други често задавани въпроси ще бъдат публикувани на сайта на ЦГМ.

Въвеждането на Зелен билет е една от мерките, която Столичната община прилага за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в града. Комплексният подход адресира основните източници на замърсители през зимния сезон: автомобилните емисии и битовото отопление на твърдо гориво, нерегламентираното горене на отпадъци, замърсяването от строителство и вторичното разпрашаване от уличните платна.

От 1 декември 2025 г. за трета поредна година е в сила нискоемисионна зона за автомобили с разширен териториален обхват ("Голям ринг"). Мярката има за цел да намали емисиите на азотен диоксид и да понижи стойностите на ФПЧ, образувани от трафика.

До момента Столичният инспекторат е изпратил 976 покани за получаване на актове до нарушители, като са връчени 41 акта (38 за "Малък ринг" и 3 за "Голям ринг"), отчитат от общината.

От 1 януари 2026 г. за втора поредна година ще влезе в сила забрана за отопление на твърдо гориво за девет столични района ("Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица"). От 2029 г. мярката ще важи за цялата територия на Столична община. Забраната за използване на най-замърсяващите отоплителни уреди е пряко обвързана с финансиране за безплатната им подмяна:

До момента, в рамките на два завършени проекта с европейско финансиране, са подменени над 15 хил. уреда на твърдо гориво в 11 127 домакинства. В резултат са спестени над 219 тона годишно емисии на прахови частици (ФПЧ)

В момента се набират предварителни заявления по нова програма за подмяна на отоплителните уреди, като до момента са получени над 4500 заявления. В резултат на изпълнението на този проект се очаква да бъдат спестени допълнително 220,8 тона годишно емисии на ФПЧ.