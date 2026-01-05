IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Транспортният бранш губи 10 млн. евро на седмица заради блокадите на гръцките фермери

В следващите две-три седмици не виждам изход от положението, посочи Александър Стамболийски от Съюз на транспортните работници в България

11:24 | 05.01.26 г.
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Над 10 млн. евро на седмица губи транспортния бранш заради блокадите на гръцките фермери. Това обясни Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници в България пред БНТ. Според него загубите може и да са по-големи.

Повече от месец продължават протестите и блокадите по главните пътища и гранични пунктове на фермерите в Гърция. Заради продължаващия проблем и в началото на 2026 година голяма част от транспортните фирми у нас вече пътуват през нощта.

Въпреки множеството сигнали до гръцките и европейските институции, трайно решение на проблема с блокадите все още не е намерено и те се пренасят и в началото на 2026 година. След срещата вчера в Малгара край Солун се разбра, че консенсус между гръцкото правителство и протестиращите не се намира.

 „За момента не виждам и как ще приключи всичко това. Вчера на срещата на земеделските производители в Гърция, в Малгара беше взето решение да се присъединят към исканията на Италия и Франция относно споразумението „Меркусор“, коментира Стамболийски. По думите му очакванията са блокадите да продължат. „Надявам се да не е много, но следващите две-три седмици не виждам изход от това положение“, отбеляза той.

