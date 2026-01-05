Транспортният бранш губи 10 млн. евро на седмица заради блокадите на гръцките фермери

Над 10 млн. евро на седмица губи транспортния бранш заради блокадите на гръцките фермери. Това обясни Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници в България пред БНТ. Според него загубите може и да са по-големи.

Повече от месец продължават протестите и блокадите по главните пътища и гранични пунктове на фермерите в Гърция. Заради продължаващия проблем и в началото на 2026 година голяма част от транспортните фирми у нас вече пътуват през нощта.

Въпреки множеството сигнали до гръцките и европейските институции, трайно решение на проблема с блокадите все още не е намерено и те се пренасят и в началото на 2026 година. След срещата вчера в Малгара край Солун се разбра, че консенсус между гръцкото правителство и протестиращите не се намира.

„За момента не виждам и как ще приключи всичко това. Вчера на срещата на земеделските производители в Гърция, в Малгара беше взето решение да се присъединят към исканията на Италия и Франция относно споразумението „Меркусор“, коментира Стамболийски. По думите му очакванията са блокадите да продължат. „Надявам се да не е много, но следващите две-три седмици не виждам изход от това положение“, отбеляза той.