Пристанищна сделка за милиарди се заплита след съдебен обрат в Панама

Върховният съд на Панама късно в четвъртък анулира ключови договори за пристанища, сключени от дъщерно дружество на базираната в Хонконг CK Hutchison. Това оставя бъдещата собственост върху някои операции на Панамския канал неясна и вероятно ще наруши плановете за продажба на някои терминали, съобщава Ройтерс.

Panama Ports Company, дъщерно дружество на CK Hutchison, притежава договори от 90-те години за експлоатация на контейнерни терминали на тихоокеанския и атлантическия вход на канала, отделно от операциите на водния път.

Решението може да наруши предложената от CK Hutchison продажба на десетки пристанища по целия свят, включително терминалите в Панама, на консорциум, воден от BlackRock и Mediterranean Shipping Company (MSC), на стойност 23 млрд. долара.

CK Hutchison не е отговорила веднага на запитването на Ройтерс за коментар по решението на съда.

Акциите на конгломерата, котирани на борсата в Хонконг, поевтиняха с 5,5% в петък след решението, което е най-големият еднодневен процентен спад от девет месеца.

Върховният съд заяви, че след „обширни обсъждания“ е установил, че законите и актовете, на които се основава концесионният договор между държавата и Panama Ports Company за разработване, строителство, експлоатация и управление на терминалите в Балбоа и Кристобал, са неконституционни.

Решението излиза на фона на нарастващата конкуренция между САЩ и Китай за глобалните търговски маршрути и се разглежда като победа за Вашингтон. Президентът Доналд Тръмп настоява да се ограничи китайското влияние върху Панамския канал, през който преминава около 5% от световната морска търговия.

Водещите кандидати за закупуване на пристанищата на Hutchison, BlackRock и MSC, не са отговорили веднага на исканията за коментар от Ройтерс.

Тръмп приветства предложената сделка за продажба на пристанищата, особено на панамските операции, като победа, тъй като тя ще прехвърли търговските активи под мажоритарно американско участие.

Китай обаче заплаши да блокира сделката, тъй като тя не е в национален интерес. Пекин настояваше държавната корабна компания COSCO да придобие контролен пакет от акции в сделката за изкупуване, съобщиха по-рано източници на Ройтерс.

CK Hutchison чакаше Върховният съд да вземе окончателно решение относно правния статут на договорите си, след като местният главен прокурор определи договорите като „неконституционни“.

Критиците на договорите, които бяха удължени през последните години, също твърдяха, че те поставят Панама в неблагоприятно положение.

Решението на Върховния съд може да принуди страната да преструктурира правната рамка, необходима за сключването на договори за пристанищни операции, и потенциално да изисква нови търгове за експлоатацията на терминалите.

Осигуряването на непрекъснати пристанищни операции е от решаващо значение за корабните линии, които разчитат на Панама като претоварен център, където контейнерите се прехвърлят между кораби, обслужващи различни маршрути.

През юли панамският президент Хосе Раул Мулино заяви, че публично-частни партньорства могат да поемат управлението на двете пристанища, ако съдът обяви договорите с CK Hutchison за невалидни.

Анализатори посочват вероятността Panama Ports да подаде арбитражна жалба след загубата на делото.