България е втора в ЕС по дял на въздушните превози от общия пътнически транспорт

Новият годишен доклад на Евростат за европейския транспорт показва промяна в динамиката при различните категории, като разграничава ясно разликите в отделните географски части на Европа. Според актуалните данни България остава в дъното на класацията по отношение на темпа на електрификация на автомобилния автопарк, като пазарът остава доминиран от бензинови и дизелови автомобили.

Между 2013 и 2019 г. делът на автомобилите в пътническия транспорт в Европейския съюз (ЕС) спада от 72,1% на 70,2%. Той се повишава до 82,1% през 2020 г., спада до 80,4% през 2021 г., като достига ниво от съответно 72,4% и 70,6% през 2022 г. и 2023 г.

Делът на самолетите в пътническия транспорт расте от 11,9% на 14,8% между 2013 г. и 2019 г., но спада съответно до 5,7% и 7,0% през 2020 г. и 2021 г. Той се възстановява до 13,1% през 2022 г. и се повишава допълнително до 14,7% през 2023 г.

Повечето други видове транспорт регистрират подобни тенденции: рязък спад през 2020 г., относителна стабилност през 2021 г., значително увеличение през 2022 г. и по-малка промяна (положителна или отрицателна) през 2023 г., изтъква Евростат.

Модално разделение на пътническия транспорт в ЕС по години. Източник: Евростат

Тези съществени промени през 2020 г. отразяват въздействието на кризата с COVID-19 върху цялостното използване на транспорта. В сравнение с 2019 г., делът на автомобилите и влаковете е по-висок през 2023 г., този на автобусите и тролейбусите е по-нисък, а на морските плавателни съдове остана непроменен.

Сред страните от ЕС, Литва регистрира през 2023 г. най-голям дял на леките коли при пътническия транспорт - 85,6%, докато този сектор отчита най-малко участие в Хърватия (45,4%). От своя страна последната страна отчита най-голям дял на въздушния транспорт (43,5%), следвана от България, където този сектор достига 29%.

В Малта и Ирландия автобусите и тролейбусите представляват 15% от пътническия транспорт. Най-голямо присъствие на пътническия транспорт, извършен с влак, е отчетено в Нидерландия и Австрия - 10%.

Използването на морски плавателни съдове е под 1,0% в повечето страни от ЕС, като най-голям дял отчита Хърватия - 2,4%.

Модално разделение на пътническия транспорт в ЕС по държави. Източник: Евростат

Моторизация на населението и леки коли

В ЕС коефициентът на моторизация на пътническите превозни средства (броят на леките автомобили спрямо размера на населението) достига средно 578 леки автомобила на 1000 жители през 2024 г. Най-високите нива на моторизация са отчетени в Италия (701 коли на 1000 жители), следвана от Люксембург (670 коли на 1000 жители), Финландия (666 коли на 1000 жители) и Кипър (661 коли на 1000 жители). Най-ниските нива са регистрирани в Латвия (424 коли на 1000 жители), Румъния (444 коли на 1000 жители) и Унгария (447 коли на 1000 жители).

През 2024 г. електрическите превозни средства, задвижвани изцяло с батерии, представляват повече от половината от всички регистрации на нови леки автомобили в Дания (51,3%) и повече от една трета в Малта (37,7%), Швеция (34,9%) и Нидерландия (34,6%). За разлика от това, делът им остава под 5% в Хърватия, Словакия, Полша, България и Италия. Средно за ЕС делът на електромобилите достига 13,5% през 2024 г.

В страните, които представляват 93% от продадените нови леки автомобили в ЕС през 2024 г., броят на дизеловите превозни средства (включително на хибридите) е намалял с 67%, а броят на бензиновите превозни средства (включително на хибридите) се е увеличил с 60%.

За алтернативните видове енергия през 2024 г. са отчетени 45 пъти повече регистрации на нови електрически превозни средства с батерии, отколкото през 2014 г. Регистрациите на нови превозни средства, използващи други алтернативни горива, през 2024 г. са с 13% по-високи, отколкото през 2014 г.

Коефициент на моторизация в ЕС. Източник: Евростат

Железопътен транспорт

През 2024 г. в ЕС са извършени 8,3 млрд. национални пътувания с железопътен транспорт, като са изминати общо 420 млрд. километра. Освен това са направени 150 млн. международни пътувания и са изминати 23 млрд. км. Това е средно 958 километра на жител при национални пътувания и 53 километра на жител при международни пътувания.

Пътниците с железопътен транспорт в Унгария, Австрия и Франция са изминали най-голямото средно разстояние при национални пътувания през 2024 г., съответно – 1513 км на жител, 1493 км на жител и 1442 км на жител. Пътниците с железопътен транспорт в Гърция са изминали най-малкото средно разстояние при национални пътувания - 70 км на жител.

Разстоянието, изминато по железопътния транспорт в ЕС (с изключение на Белгия), се е увеличило от 358 млрд. километра през 2014 г. до 400 млрд. километра до 2019 г., което представлява увеличение от 11,7%. Началото на кризата с COVID-19 през 2020 г. доведе до рязък спад от 46,6%. Частичното възстановяване през 2021 г. (ръст от 16,3%) е последвано от по-силно възстановяване през 2022 г. (увеличение от 51,4%). Друго повишение през 2023 г. (11,3%) довежда изминатото разстояние до 419 милиарда километра, следователно над нивото отпреди пандемичната криза. През 2024 г. разстоянието се е увеличило с още 5,8%, достигайки 443 млрд. км.

Морски транспорт

Десетте най-натоварени морски пътнически пристанища в ЕС през 2024 г. включват по 3 обекта в Гърция и Италия и по едно пристанище във Финландия, Испания, Франция и Швеция. Сред тези пристанища седем са средиземноморски, две са балтийски и едно е в Ламанша. Заедно тези десет пристанища представляват повече от една пета (22%) от всички пътници в ЕС.

През 2024 г. общо 418 млн. пътници са пътували през морските пристанища в страните от ЕС. Това представлява увеличение с 6,2% в сравнение с 2023 г. Италия (93,5 милиона) и Гърция (81,1 милиона) отчитат най-голям брой морски пътници, съответно 22,4% и 19,4% от общия брой за ЕС. Сред страните от ЕС поне 20 млн. пътници през 2024 г. отчитат Испания (12,7%) и Италия (11,9%).

Въздушен транспорт

През 2024 г. броят на пътниците във въздушния транспорт в ЕС се е увеличил с 8,3% в сравнение с 2023 г., достигайки 1,05 млрд. души, като по този начин за първи път се минават нивата преди COVID-19 (1,04 млрд. души през 2019 г.).

Списъкът с 10-те най-натоварени пътнически летища през 2024 г. е подобен на този през 2023 г., като летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, Гърция, влиза в топ 10, а летище „Орли“ в Париж,Франция, отпада.

Интензивността на пътническия въздушен транспорт може да се измери с броя на пътниците, превозени с полети до и от всяка държава от ЕС, в сравнение с местното население. Няколко южни държави от блока, които са основни туристически дестинации, отчитат високо съотношение на пътници във въздушния транспорт към жители през 2024 г., по-специално Малта (15,6 пътници на жител) и Кипър (12,5 пътници на жител). Люксембург и Ирландия (и двете с по 7,5 пътници на жител) също регистрират високи съотношения, което отразява голямото търсене на въздушен транспорт за развлечение, бизнес или други цели.