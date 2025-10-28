Най-голямата икономика в Европа губи още въздушни връзки

Германия ще загуби още въздушни връзки, след като Lufthansa обяви планове да намали някои местни маршрути в отговор на високите такси. Това заплашва да постави в неблагоприятно положение някои регионални центрове в най-голямата икономика в Европа спрямо конкурентите им, предава Bloomberg.

Авиокомпанията ще намали честотата по над 50 маршрута в страната следващото лято, съобщи тя във вторник, като се позова на „бремето на високите разходи за полети“. Засегнатите маршрути включват тези между Мюнхен и Кьолн и между Франкфурт и Лайпциг. Други маршрути са подложени на преглед, съобщи Lufthansa.

Ходът показва свиващото се предлагане на полети в Германия и следва примера на Ryanair Holdings, която заяви този месец, че ще намали капацитета си за зимата в Германия с 800 хил. седалки и ще отмени 24 маршрута в резултат на високите разходи като такси за кацане и летищни такси.

Германия има едни от най-високите оперативни разходи за полети в Европа, включително такси за подход, излитане и контрол на въздушното движение. Главният изпълнителен директор на Lufthansa Карстен Шпор заяви преди време, че разходите, наложени от държавата, са се удвоили от 2019 г. насам.

Високите разходи на място, в съчетание със закъснения на доставките на самолети и нестабилните модели на резервации, натежават на германската авиационна компания. Стратегията на Шпор за повишаване на рентабилността включва съкращаване на 4000 административни позиции в цялата компания до 2030 г., предимно в Германия.

За Германия намалената честота на полетите и съкращенията може да усложнят бизнес пътуванията. Един от маршрутите, които Lufthansa преразглежда, е до Дрезден, често наричан „Силициевата Саксония“, тъй като там работят компании за полупроводници като Infineon Technologies. Ryanair вече закри този маршрут.