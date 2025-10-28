IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Най-голямата икономика в Европа губи още въздушни връзки

Lufthansa планира да намали някои маршрути в Германия заради високите такси

19:26 | 28.10.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Германия ще загуби още въздушни връзки, след като Lufthansa обяви планове да намали някои местни маршрути в отговор на високите такси. Това заплашва да постави в неблагоприятно положение някои регионални центрове в най-голямата икономика в Европа спрямо конкурентите им, предава Bloomberg.

Авиокомпанията ще намали честотата по над 50 маршрута в страната следващото лято, съобщи тя във вторник, като се позова на „бремето на високите разходи за полети“. Засегнатите маршрути включват тези между Мюнхен и Кьолн и между Франкфурт и Лайпциг. Други маршрути са подложени на преглед, съобщи Lufthansa.

Ходът показва свиващото се предлагане на полети в Германия и следва примера на Ryanair Holdings, която заяви този месец, че ще намали капацитета си за зимата в Германия с 800 хил. седалки и ще отмени 24 маршрута в резултат на високите разходи като такси за кацане и летищни такси.

Германия има едни от най-високите оперативни разходи за полети в Европа, включително такси за подход, излитане и контрол на въздушното движение. Главният изпълнителен директор на Lufthansa Карстен Шпор заяви преди време, че разходите, наложени от държавата, са се удвоили от 2019 г. насам.

Свързани статии

Високите разходи на място, в съчетание със закъснения на доставките на самолети и нестабилните модели на резервации, натежават на германската авиационна компания. Стратегията на Шпор за повишаване на рентабилността включва съкращаване на 4000 административни позиции в цялата компания до 2030 г., предимно в Германия.

За Германия намалената честота на полетите и съкращенията може да усложнят бизнес пътуванията. Един от маршрутите, които Lufthansa преразглежда, е до Дрезден, често наричан „Силициевата Саксония“, тъй като там работят компании за полупроводници като Infineon Technologies. Ryanair вече закри този маршрут.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:28 | 28.10.25 г.
Lufthansa авиационна индустрия икономиката на Германия
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Транспорт и инфраструктура виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още