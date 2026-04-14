Участъкът от метрото през "Подуяне" е на финала, очаква се да бъде пуснат през юли

Строителството на новия участък от метрото през район „Подуяне“ е на финалната права и се очаква да бъде пуснат в експлоатация през юли. С въвеждането му в експлоатация още над 45 хил. пътници дневно ще използват метрото, а общият брой на пътуващите ще достигне около 500 хил. души на ден. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Новият участък е с дължина 3 км и е завършен на над 98%.

Изградени са три нови метростанции по бул. „Владимир Вазов“: „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“, „Ген. Владимир Вазов“.

Метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ е решена в цветовете на емблематичния стадион. Така пътниците ще усещат символиката, свързана с името на футболната легенда.

Станциите „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов“ са решени в съвременни изчистени линии, подчертаващи движението. Предвиден е и буферен паркинг за 100 автомобила.

С пускането на новия участък ще се осигури по-бърз и удобен транспортен достъп за жителите на кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски Г“ до централната градска част, както и до западните райони „Овча купел“ и „Горна баня“.

Очаква се новото разширение да доведе до намаляване на автомобилния трафик в района с около 25%, което ще има пряк положителен ефект върху качеството на въздуха и градската среда, уточняват от общината.

В момента текат комплексните изпитания на влаковете, които трябва да приключат през май. След завършването на участъка по бул. „Ген. Владимир Вазов“ общата дължина на метрото в София ще достигне 55 км с общо 50 метростанции.

„Развитието на метрото е гръбнакът на транспортната система на града, но то има смисъл само ако е добре свързано с останалия транспорт“, посочи Терзиев и подчерта, че паралелно с новите линии общината работи по цялостна модернизация на градската мобилност.

В последните месеци усилията са насочени не само към разширяване на метромрежата, но и към обновяване на наземния транспорт, така че той да бъде по-бърз, по-предвидим и реална алтернатива на автомобила. В ход е мащабна програма за подмяна на подвижния състав, която предвижда въвеждането на стотици нови превозни средства – трамваи, автобуси, тролейбуси и електробуси. Целта е постепенно да бъде заменен остарелият парк и да се осигури по-надеждно и комфортно обслужване за пътниците.

Паралелно с това се обновява и инфраструктурата – ремонтират се ключови трамвайни трасета и булеварди, модернизират се депа и енергийни системи. Работи се по основни градски артерии като „Александър Стамболийски“, „Княгиня Мария-Луиза“, „Джеймс Баучер“ и „Копенхаген“. Разширяването на мрежата също продължава – включително с нови трамвайни връзки, които ще свържат квартали като „Младост“ и „Дружба“, както и с подобряване на достъпа до северните части на града.

В същото време се подготвя и по-широка реорганизация на наземния транспорт. Планирани са над 20 промени в маршрутите, които целят по-добра връзка между отделните линии и квартали, по-кратко време за придвижване и по-ефективно използване на ресурсите. Ключов елемент в тази трансформация е и разширяването на тролейбусната мрежа и постепенно преминаване на част от автобусните линии към електрическо задвижване, което ще намали шума и замърсяването в града.

Развитието на метромрежата продължава с подготовката на нови разширения към район „Люлин“ и "Околовръстния път", „Студентски град“ и „Симеоново“.