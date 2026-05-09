Кадър на деня: Строителна техника е изцяло потопена във вода на обект в София

На неочаквана и странна гледка се натъкна репортер на Investor.bg. Строителна техника е потопена изцяло във вода на строителен обект в близост до центъра на София, наводнен неизвестно точно кога и по какъв начин.

Строежът се намира на ъгъла на три улици: „Опълченска”, „Тодор Александров” и „Средна гора”.

На снимките се виждат челен товарач и сондажна машина на строителен обект, потопени във вода.

От информационната табела на обекта става ясно, че строежът цели "провеждане на пълно спасително археологическо проучване с укрепване на строителния изкоп".

По информация от работници в началото на строежа на обекта са работили две помпи, но не са успели да поемат водата. Към момента опитите да се източи водата с маркуч в централната канализация засега са неуспешни и нивото на водата не спада.

Представители на Столична община вече са на мястото.

Инцидентът повдига въпроси за безопасността на бъдещи строежи в района и необходимостта от допълнителни проучвания.

