Carl Zeiss Jena и български инвеститори придобиват оптичния завод в Панагюрище

Пазарното положение на участниците в планираната сделка не възпрепятства конкуренцията, посочиха от Комисията за защита на конкуренцията

13:34 | 08.08.25 г.
Снимка: Оптикоелектрон
Снимка: Оптикоелектрон

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) одобри придобиването на съвместен контрол върху „Завод за оптика“ АД (гр. Панагюрище) от страна на германското дружество Carl Zeiss Jena GmbH и български инвеститори.

В рамките на ускореното проучване Комисията е анализирала всеки един от засегнатите от сделката продуктово-географски пазари, на които е налице хоризонтално припокриване и вертикална свързаност на производство на оптични компоненти, на оптично стъкло и на оптични продукти, с географски обхват територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП), съобщи регулаторът.

КЗК обясни, че с анализа са преценили дали конкуренцията на съответния продуктов пазар може да бъде елиминирана чрез координация между предприятията майки, дали ще има кооперативни или преливащи ефекти в дейности, които две или повече от тях запазват на пазара чрез съвместно контролираното предприятие.

Експертите на Комисията са категорични, че пазарното положение на участниците в планираната сделка, съотнесено към структурата на анализираните пазари, не поражда опасения за възпрепятстване на ефективната конкуренция и не би довело до установяване или засилване на господстващо положение.

От КЗК добавят, че в хода на производството са обсъдени и становища на конкуренти, изразили опасения, че навлизането на международен инвеститор като Carl Zeiss Jena може да засили конкуренцията за квалифицирани кадри.

В решението си Комисията се подчертава, че свободното движение на работна сила не може да бъде ограничавано, но изразява увереност, че инвеститори от подобен мащаб осъзнават значението на устойчивото развитие на човешкия капитал – включително чрез партньорства с местни образователни институции и прилагане на модели като дуалното обучение.

Последна актуализация: 13:34 | 08.08.25 г.
