Китай създава най-голямата в света корабостроителница в битка със САЩ

Сливането на две контролирани от Китай корабостроителни компании на стойност 16 млрд. долара е напът да бъде завършено тази година, съобщава в. Wall Street Journal. С него ще се създаде най-голямата корабостроителница в света, докато САЩ все още търсят път обратно в бизнеса.

Американските фирми в сектора са в догонваща позиция след десетилетия на отслабваща индустрия, а амбициозните планове на президента Доналд Тръмп за съживяване на местното корабостроене са в застой. В по-краткосрочен план заплахите на държавния глава да наложи мита върху произведените в Китай кораби пък дават на конкурентите от Южна Корея и Япония възможност за завземане на пазарен дял.

Китайският корабостроителен гигант се нарича China State Shipbuilding (CSSC). Тази седмица се очаква да придобие своя партньор China Shipbuilding Industry и да поеме изцяло листването на Шанхайската фондова борса, след като регулаторите наскоро одобриха сделката.

Новата компания се надява със сливането да успее да намали разходите и да се справи с кризата, причинена от митата на Тръмп.

Сливането е един вид завръщане към корените, тъй като двете компании първоначално са били една, но са се разделили през 1999 г. на фона на усилията на властите за насърчаване на конкуренцията. Днес Пекин се опитва да консолидира държавните си предприятия в чувствителни индустрии, най-вече тези, свързани с армията.

Основният бизнес на CSSC е търговски, но тя е и ключов подизпълнител за китайските военноморски сили. Компанията, която бе придобита, пък е строителят на първия китайски самолетоносач местно производство „Шандун“.

Самолетоносачът „Шандун“. Снимка: EPA/XINHUA/БГНЕС

От CSSC посочват, че сливането ще позволи по-доброто изпълнение на нуждите на военните за усъвършенствано оборудване.

„Това е ключов успех в дългогодишните усилия на Китай за лидерство в световното корабостроене“, коментира Матю Фунайоле, анализатор на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Двете компании заедно отговарят за почти 17% от световния пазар миналата година на базата на данни за нови поръчки от Clarksons Research. Общите поръчки на новата компания ще са за над 530 кораба и 54 млн. DWT (дедуейт тонаж) – най-много в света, а годишните приходи ще са за около 18 млрд. долара на базата на последните им годишни отчети.

„Това засилва способността на Пекин да изпълнява своята стратегия за военно-цивилно сливане“, коментира още Фунайоле. „Търговското и военноморското производство са все по-интегрирани, споделят технологии, талант и инфраструктура“, допълва той.

Пекин се фокусира върху завземането на водещата позиция в корабостроителния бизнес преди десетилетия и сега китайските фирми съставляват повече от половината от световния пазар. Построени от Китай кораби формират 55% от световния тонаж през миналата година спрямо едва 0,5% за САЩ, показват данни на ООН. Китай притежава 232 пъти корабостроителния капацитет на САЩ, според данни на самите американски военноморски сили.

Но според актуалната статистика Китай се изправя пред трудни времена заради очакваните пристанищни такси от САЩ за построени от Китай кораби, които накараха собствениците да се огледат за алтернативи. В допълнение митата на Тръмп и фокусът на страните върху скъсяването на веригите на доставки означават, че е възможно по-малко кораби да са необходими за пренасяне на стоки по света.

Листнатата в Сингапур Yangzijiang Shipbuilding, най-голямата частна корабостроителница в Китай, е получила поръчки за 14 кораба на стойност 540 млн. долара през първата половина на 2025 г. спрямо 126 кораба за 14,6 млрд. долара за цялата минала година. Според данните на Clarksons Research новите поръчки на кораби в световен мащаб са намалели с 48% на годишна основа през първата половина на тази година.

От Yangzijiang посочват, че секторът е изправен пред „макроикономическа несигурност и геополитическо напрежение“.