BASF се отказва от проект за производство на амоняк в САЩ

Германският конгломерат BASF прекратява амбициозен инвестиционен проект в САЩ за производство на устойчив амоняк. Химическата компания се отказва от съвместното изграждане на завод с производителя на торове Yara, съобщава Handelsblatt.

С този проект компаниите първоначално искаха да се възползват от нарастващото търсене на по-екологично чисти продукти. Амонякът се използва до голяма степен като тор в селското стопанство, но служи и като суровина за пластмаси и лекарства. Като енергиен носител, амонякът играе важна роля и в индустрията за водород.

BASF обясни решенето си със сложната икономическа обстановка, заявявайки, че иска да се съсредоточи върху „проекти с по-висок потенциал за създаване на стойност“. Като част от мерките за строги икономии, компанията също така значително намали инвестиционния си бюджет за следващите години.

Несигурната икономическа и регулаторна ситуация в САЩ при администрацията на президента Доналд Тръмп вероятно е изиграла роля в решението на ръководството. Тръмп е скептичен към зелените технологии и обяви планове за допълнително ограничаване на федералното финансиране в тази област.

Това включва производството на амоняк с по-ниски нива на въглеродни емисии чрез технология за улавяне и съхранение на въглерод (CCS). Процесът е класифициран като устойчив, но е обозначен със син, а не със зелен цвят. CCS е предназначен също така да помогне на германската индустрия по пътя ѝ към въглеродна неутралност. В началото на август германското правителство осигури пространство за използването на процеса за енергоемките индустрии.

В САЩ BASF и норвежката Yara Group планираха да произвеждат син амоняк по този начин. Партньорите обявиха съвместната инициатива през юни 2023 г., като оттогава те проучват възможността за изграждане на завод на източното крайбрежие.

Американската химическа промишленост е разположена в крайбрежните райони на Тексас и Луизиана. BASF управлява два големи завода там.

По план новият завод е трябвало да има капацитет от 1,2 до 1,4 милиона тона амоняк годишно. Приблизително 95 процента от въглеродния диоксид, генериран по време на производството, трябва да бъде улавян и съхраняван трайно в земята.

При предишния американски президент Джо Байдън CCS изигра важна роля в трансформацията на американската индустрия към зелено производство. При въпросната администрация бяха създадени фондове на стойност милиарди долари в подкрепа на технологията.

Решението за прекратяване на проекта за амоняк се вписва в стратегията на новия изпълнителен директор на BASF Маркус Камиет. Компанията спря няколко големи инвестиционни проекта, включително изграждането на рафинерия за никел и кобалт в Индонезия.

Камиет продължава да следва този курс. Разходите на BASF за дълготрайни материални и нематериални активи вече са значително под нивото от предходната година.

Ръководителят на BASF реагира на по-мрачните икономически перспективи и се фокусира върху по-доброто използване на съществуващия капацитет на компанията през следващите години.

Междувременно Yara възнамерява да продължи стратегията си за производство на амоняк и ще проучи допълнителни инвестиционни възможности в САЩ. BASF и норвежката компания ще останат партньори и ще продължат съвместно да управляват голям завод за амоняк във Фрийпорт, Тексас. BASF произвежда амоняк и в европейските съоръжения в Лудвигсхафен и Антверпен.