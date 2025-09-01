Войната в Украйна води до световен недостиг на тротил

Повече от век Съединените щати разчитаха на тротил за военни оръжия и търговски миннодобив. Той беше в изобилие и евтин, като преди няколко десетилетия се продаваше за около 1 долар килограма, разказва New York Times.

Произвеждан в милиони тонове за двете световни войни и през 80-те години на миналия век, тротилът се използвал за пълнене на артилерийски снаряди и бомби, като същевременно позволява разбиването на скали за строеж на пътища и производство на цимент за основи на къщи и големи инфраструктурни проекти.

Производството на тротил обаче създава опасни отпадъци и в средата на 80-те години Министерството на отбраната затваря последния завод в САЩ, който го произвежда. Чуждестранни доставчици – предимно от Китай, Русия, Полша и Украйна – се намесват, предлагайки експлозива на ниски цени, докато сами се занимават с опасните отпадъци.

Втори и важен източник на доставки за търговска употреба е бил тротилът, извлечен от боеприпаси като противопехотни мини, снаряди и бомби, които Пентагонът редовно извежда от употреба. Въпреки че оръжията са били смятани за твърде стари за употреба от американските войски, експлозивите в тях обикновено все още са били напълно годни за употреба и е можело да бъдат рециклирани.

Според представители на гражданската взривна промишленост обаче тези източници са изчерпани, тъй като американската армия е решила да запази по-старите оръжия в арсенала си, след като Русия нахлу в Украйна през 2022 г.

Полша е била единственият оторизиран доставчик на тротил за Пентагона. Но тя изпраща голяма част от продукцията си през границата към Украйна, използваща всичко, която самата тя произвежда, за военните си цели.

В същото време два от другите основни източници на тротил – и Русия и Китай, са спрели износа за САЩ, заявяват официални лица.

Всичко това оказва натиск върху производството на оръжия в САЩ, както и върху взривните операции в каменоломните, които произвеждат голяма част от суровините, нужни за изграждането на мостове, пътища и сгради в Америка.

В отговор на това Конгресът одобри изграждането на нов завод за тротил, управляван от армията, в Кентъки, който ще струва 435 млн. долара. Очаква се той да започне да функционира в края на 2028 г., но ще произвежда експлозива само за военни нужди и няма планове да се продава на частния сектор, за да се облекчи недостигът на вътрешния пазар.

Недостигът може скоро да забави напредъка на вътрешните строителни проекти и да направи някои суровини по-скъпи.

„Светът, какъвто го познаваме, не съществува без промишлени експлозиви“, казва в интервю Кларк Мика, президент на търговска асоциация на експлозивната промишленост. Той добавя, че за почти всичко, което се добива, „в девет от десет случая по някакъв начин са замесени експлозиви“.

И този процес обикновено започва в кариерите.

На един такъв обем в селската част на Вирджиния Мика стои на дъното на 300-футова яма, издълбана в хълма, докато работниците се готвят да взривят над 100 хил. тона гранит наведнъж.

Търговската взривна промишленост е научила как да прави работата си по-малко разрушителна. Проучванията и изчисленията, които преди са се правели на ръка, сега се извършват по-бързо и по-прецизно благодарение на дронове, 3D скенери и компютри, които определят къде и кога да се взривят точно толкова експлозиви, колкото са необходими за изпълнението на задачата.

„Започва се с пробиване на дупка и пълненето ѝ с експлозиви“, обяснява той.

Докато Мика наблюдава процеса, специализирани камиони смесват амониев нитрат с други химикали, за да създадат сгъстен взривен агент, който след това се налива в дупките.

Обикновено се използват малки количества тротил, за да се взриви тази смес.

Малки електронни детонатори, настроени с точност до милисекунда, взривяват усилвателни заряди от тротил с размер на кенче газирана напитка, поставени в горната и долната част на всяка дупка, като компресират и взривяват взривния агент.

Полученият взрив издига скалата за кратко във въздуха и изхвърля повече от 110 хил. тона скали във водата на дъното на кариерата.

Но шумът и трусовете от масивната експлозия са незначителни на разстояние от 500 метра.

Скоро след като прахът се утаи, гигантски булдозери, багери и самосвали започват да местят раздробения гранит към трошачките точно над ямата, за да бъдат смлени за използване в тежка промишленост.

За да продължат подобни взривове, докато войната в Украйна продължава, компаниите търсят алтернативи на тротила.

Един от кандидатите, наречен пентаеритритол тетранитрат или PETN, вече се произвежда от три фабрики в Съединените щати, но не е ясно колко бързо може да се увеличи производството.

През последните години Пентагонът разчиташе на една единствена фабрика в Полша за необходимия му тротил. Но изглежда, че Министерството на отбраната може да е осигурило и други източници на тротил.

Говорителка на армията, пожелала да остане анонимна, тъй като не е упълномощена да говори публично за достъпа на армията до експлозиви, посочва, че армията вече не разчита единствено на фабриката в Полша и отбеляза продължаващите усилия за увеличаване на производството на горива и експлозиви в САЩ.