Литият се превръща в опитна мишка в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда създава изцяло нов вид конвертируем дълг. Lithium Americas Corp., която разработва мина при най-голямото находище на литий в страната, е опитна мишка. В по-широк смисъл, един грандиозен експеримент може би е напът да започне на пазара на литий, пише Bloomberg.

Към края на мандата на бившия президент Джо Байдън, Lithium Americas получи заем от 2,3 млрд. долара от Министерството на енергетиката, за да финансира по-голямата част от разработването на първата фаза от проекта Thacker Pass в Невада. В същото време General Motors Co. придоби дял в начинанието (след като вече закупи дял от самата Lithium Americas) и разшири споразумението за изкупуване на продукцията на мината.

Всичко това се вписваше в стремежа на Байдън да възстанови важните вериги на доставка на минерали, където през последните години доминира Китай, и да насърчи местното производство на батерии и електрически превозни средства.

Времената обаче се промениха. Тръмп показа готовност не само да „прегледа“ ангажиментите по проекти за енергийния преход, поети от неговия предшественик, но и напълно да ги отмени, като най-яркият пример са проектите за офшорни вятърни паркове.

Сега, когато Lithium Americas преговаря за промени в заема, Министерството на енергетиката предлага идеята за придобиване на дялово участие в компанията. Съобщава се също, че компанията търси по-стабилно споразумение за изкупуване на продукцията от Thacker Pass от страна на GM.

Може да изглежда странно, че Тръмп би искал по-голямо участие на САЩ в проект, свързан с електрическите превозни средства, като се имат предвид данъчните облекчения за потребителите от ерата на Байдън за тези коли, които са напът да отпаднат. Но той е силно очарован от всичко, свързано с добива и продажбата на американски минерали.

Въпреки че батериите за електромобили представляват приблизително 75% от световното търсене на литий днес, те захранват и други устройства. Стационарните батерии представляват 15% от търсенето на литий и въпреки че засягат точки от списъка с проблеми на Тръмп, като слънчевата енергия, те се очертават като важни компоненти на енергийната мрежа, която вече е изправена пред огромно предизвикателство под формата на друг приоритет на Тръмп - изграждането на центрове за данни.

Т.нар. мрежови батерии получиха отсрочка в законопроекта на републиканците, който е в голяма степен антизелен. Освен това, литиево-йонните батерии захранват нарастващ набор от военно оборудване, включително дронове. Китай държи приблизително една четвърт от световния капацитет за добив на литий и четири пети от капацитета за рафиниране на суров литий, като същевременно доминира във веригата на създаване на стойност на литиево-йонните батерии като цяло.

В този контекст, администрацията на Тръмп може да се възползва от възможността, предоставена от предоговарянето на Lithium Americas, за да настоява за по-голяма роля в стратегически ресурс. Представете си особено агресивна частна инвестиционна компания, известна с това, че използва специфични лостове за натиск, когато не получава своето.

Белият дом, разбира се, не е просто някой потенциален нов акционер, а литият не е просто някой стоков пазар. През последните години металът премина през изключителен цикъл на възход и спад, като цената му се покачи от по-малко от 7000 долара за тон в края на първия мандат на Тръмп до около 80 000 долара за тон, като впоследствие се срина до днешното ниво от около 10 000 долара.

Въпреки че е трудно да се замести лития в приложенията, доставките реагират изключително бързо на повишаването на цените, а контролът на Китай върху цялата верига на доставки дава на Пекин важна роля в определянето на цените според политическите му цели. Спирането на производството в няколко китайски мини, вероятно като част от по-широките усилия за овладяване на излишния капацитет във веригата на доставки на електрически превозни средства в страната, помогна на цените на лития да се възстановят донякъде това лято.

Преустановеното производство обаче все още представлява капацитет, а рисковете при лития са в посока надолу: В световен мащаб планираните нови доставки до 2028 г. са почти двойно по-големи от необходимите, за да се поддържат запасите от метала стабилни спрямо търсенето, изчисляват анализатори от Goldman Sachs Group Inc.

Опасенията, че проектът Thacker Pass ще стартира на фона на свръхпредлагане, са един от факторите, които натежаваха върху понижената цена на акциите на Lithium Americas. Сега потенциално един от най-големите акционери ще бъде организация, водена от стратегически съображения за насърчаване на по-голямо предлагане, но също така идеологически ангажирана с ограничаване на вътрешното търсене чрез удар върху електрическите превозни средства.

Резултатът може да бъде още по-силно воден от политиката пазар на литий, което ще изостри циклите на възход и спад, но в краткосрочен и средносрочен план ще се насочи повече към спад. Не е точно бичи сигнал за минните компании като цяло, но е потенциално полезно за икономиката и търсенето на батерии.