САЩ засилват производството на литий. Как ще се отрази това на цените?

САЩ се стремят да се присъединят към списъка на най-големите доставчици на литий в света. В момента страната е силно зависима от вноса от няколко държави, както и за последващо производство на продукти на литиева основа, като батерии за електрически превозни средства и такива за съхранение на енергия. Централната роля на метала в зелените технологии го превърна в „бялото злато“ на прехода към чиста енергия, като интересът към веригите на доставки на литий нараства значително, пише Oilprice.

Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) изчислява, че търсенето на литий само за производство на батерии ще се увеличи десетократно между 2020 г. и 2030 г. Цените на лития обаче демонстрират изключителна волатилност през последните години, засегнати от огромни колебания през последните няколко месеца.

Към момента цените на лития са все още много по-ниски, отколкото бяха само преди няколко години, но това не е забавило инвестиционния интерес, особено в САЩ, където добавянето на производствен капацитет едва започва да набира скорост.

В момента единственото място в САЩ, където се добива и произвежда литий, е мината Silver Peak в Невада. Но към този проект трябва да се присъединят много други, тъй като големите технологични компании и администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са насочили поглед към добива на литий.

Един стартъп от Силициевата долина, Lilac Solutions, набира 250 млн.долара, за да изгради съоръжение за извличане на литий от находище, намиращо се в Солт Лейк Сити, с помощта на патентована технология за йонообмен.

Администрациите на Байдън и Тръмп също така инвестираха в изграждането на местно производство на литий. САЩ разполагат с огромни залежи от литий и непрекъснато откриват нови и по-големи находища на белия метал, най-вече в Невада и Арканзас.

Към момента Бюрото за управление на земите е одобрило разработването на три допълнителни проекта за литиеви мини в Невада. Най-значимият от тях е мината Thacker Pass, която администрацията на Байдън подкрепи със значителни заеми. Администрацията на Тръмп позволи този заем да бъде усвоен, но поиска дялово участие в замяна – 5% в проекта и 5% в разработчика на проекта, Lithium Americas.

„Тръмп подкрепя този проект. Той иска той да бъде реализиран и също така да бъде справедлив към данъкоплатците“, споделя служител от администрацията на президента.

Белият дом има стратегически интерес да увеличи местното производство на литий, за да облекчи зависимостта на страната от доминираните от Китай вериги на доставки. Китайските компании контролират 25% от световния капацитет за добив на литий и 60% от капацитета за рафиниране на метала. До 2026 г. Китай ще изпревари Австралия и ще се превърне в най-големия производител на литий на планетата. Това дава на Пекин значителна степен на политическо влияние, което той с удоволствие ще използва. Само миналата седмица Министерството на търговията на Китай и Главната митническа администрация на страната обявиха, че въвеждат контрол върху износа на литиеви батерии, считано от ноември.

Но този подновен интерес към прекрояването на веригите на доставка на литий може да се случи за сметка на потенциално възстановяване на цените на метала.

Globe and Mail съобщава, че „настоящият пазар отразява реалността на глобалното свръхпредлагане и поредицата от проекти за литиеви мини по целия свят“. Освен това анализаторите смятат, че цените ще продължат да падат между 2026 и 2030 г., от диапазон от 12-17 хил. долара за тон през следващата година до 10-15 хил. долара в края на десетилетието.

„Редица фактори, включително китайските политики относно капацитета и разрешителните за мини, химията на батериите и рециклирането на батерии, както и навлизането и достъпността на електромобилите, ще играят роля при бъдещите цени“, предупреждава Globe and Mail.