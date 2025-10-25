Германските компании дават на Китай тайни, които може да им излязат скъпо

Докато германските фирми трябва да се справят с новите китайски мерки за контрол върху редкоземните елементи, те предоставят на Пекин чувствителна информация за веригата си на доставки. Китайските власти потенциално биха могли да използват тази информация, за да окажат натиск върху производителите или да затвори производствените линии в най-голямата икономика на Европа, пише Bloomberg.

Но дори когато германските компании разкриват търговски тайни на Китай, собственото им правителство действа на сляпо, според запознати източници на Bloomberg. Китайските власти изискват подробна информация, преди да одобрят износа на редкоземните елементи, използвани в широк спектър от съвременни продукти. В същото време Берлин няма такъв лост за влияние върху собствените си компании и няма стратегия за справяне с проблема, казаха източниците, пожелали да не бъдат назовани.

Германското министерство на икономиката „гледа с голяма загриженост на непрекъснатото разширяване на китайския контрол върху износа“, заяви говорителката Луиза-Мария Шпоо в изявление. Правителството, добави тя, „използва всички налични канали“, за да се справи с въпроса.

Назряващата криза в Берлин е поредното последствие от разрастващата се търговска война между САЩ и Китай. Вашингтон от години използва като оръжие зависимостта на Китай от американски продукти, а Пекин сега следва примера му – дестабилизирайки големите икономики по света, които, подобно на Германия, обвързаха икономиките си с китайски доставки.

Китай е лидерът в производството на редкоземни елементи в световен мащаб. Графика: Bloomberg LP

Германският външен министър Йохан Вадефул планираше да повдигне въпроса пред китайските си колеги в Пекин следващата седмица. Но пътуването му беше внезапно отложено, което повдигна въпроси за това кога канцлерът Фридрих Мерц действително ще направи дългообещаното си посещение.

За все по-отчаяните германски фирми последиците от бездействието са обезсърчителни – особено след като ключови доставчици на полупроводници като базираната в Холандия Nexperia бяха въвлечени в търговската драма.

„Събраната информация може да осигури господство на китайските компании и да им позволи да извлекат по-добри условия за своето присъствие и инвестиции в Европа“, коментира Ребека Арчесати, водещ анализатор в MERICS, мозъчен тръст, фокусиран върху Китай. „От гледна точка на Пекин, правото на глас относно това как се изграждат тези индустриални вериги за доставки е огромно предимство“, допълва тя.

Проблемът

Съгласно новите правила, въведени от Китай през април и драстично затегнати през октомври, чуждестранните компании трябва да предоставят подробни и поверителни данни, за да получат шестмесечен лиценз за внос на редкоземни елементи.

Формулярите са изключително подробни, според хора, които са ги виждали, като се изискват снимки на продукти, показващи разположението на съответните елементи, производствени диаграми и данни за клиентите. В някои случаи заявлението изисква годишни данни за производството за последните три години и прогнозни данни за следващите три години.

Информацията би могла да помогне на Пекин да картографира уязвимостите на Германия – показвайки например кои фирми имат само един китайски доставчик или кои имат ниски запаси.

Компаниите обикновено не са склонни да разкриват такава информация. Но германските фирми нямат голям избор – 95% от техните редкоземни метали идват от Китай, което далеч надминава всяка друга страна от ЕС, според MERICS. Китайското министерство на търговията твърди, че правилата помагат за „по-добра защита на световния мир“, позовавайки се на използването на суровините във „военната област“.

Реакцията на Берлин

Германските власти осъзнават проблема. Но длъжностни лица и бизнес лидери сякаш говорят за съвсем различни неща.

Германското министерство на икономиката изпрати въпросници до компаниите, за да разбере по-добре каква информация събира Китай и да получи подобни данни. Те обаче са останали без отговор, посочват представители, запознати с въпроса.

Впоследствие от ведомството са поканили бизнес лидери на среща, но и оттам са получили малко информация, според запознати.

Налагането на обвързващи ангажименти за предаване на данните обаче би било притеснителен ход от политическа гледна точка. Германските компании вече казват, че са затрупани с бюрокрация – а коалицията на Мерц дойде на власт, обещавайки да намали документацията.

И все пак бизнес групите казват, че са пренебрегнати. Когато основното индустриално лоби на Германия BDI изпрати спешно писмо до министъра на икономиката Катерина Райхе през лятото с искане за среща по въпроса, то така и не получи отговор, казаха хора, запознати с диалога.

„Министерството на икономиката е в близък и редовен контакт със засегнатите компании и асоциации, включително BDI, особено по отношение на бизнеса им в Китай“, коментира говорителката Споо.

Всичко това оставя двете страни в затруднено положение. Компаниите са предпазливи по отношение на диверсифицирането на източниците си без държавна компенсация. Политиците, от друга страна, подчертават, че частният сектор има отговорност да осигури собствените си вериги за доставки.