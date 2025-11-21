Мебели за 471 млрд. долара са произведени в света през 2024 г.

Производството на мебели в света през 2024 г. е възлязло на 471 млрд. долара, като е намаляло леко с 0,22% спрямо 2023 г., сочат данни на Миланския център за индустриални изследвания. Те бяха представени от проф. д-р Васил Живков, председател на Браншовата камара на дървообработващата и мибелна промишленост по време на годишната конференция на камарата в Боровец.

Производството на мебели с включени матраци и декорации за дома през миналата година е възлязло на 568,7 млрд. долара, като почти половината от това производство е съсредоточено в Азия, сочат данни на Business Fortune Insight. Прогнозата е то да се увеличи с 54% до 878 млрд. долара до 2032 г.

Над половината от производството на мебели в света е съсредоточено в Азиатско-Тихоокеанския регион, следван от ЕС, Великобритания и скандинавските страни с дял от 24%. Китай е водещ производител с почти 170 млрд. долара през миналата година. Далеч след азиатската страна се нареждат САЩ с производство на стойност близо 60 млрд. долара, а Индия заема трето място с малко над 22 млрд. долара. В топ десет попадат още Италия, Германия, Виетнам, Полша, Канада, Великобритания и Южна Корея.

На петгодишна база производството е нараснало най-много във Виетнам – с 58%, а Турция отбелязва ръст от почти 40% спрямо 2019 г. В същото време производството е намаляло с 24 на сто в Япония и с 4% в Германия.

Потреблението на мебели се възстановява през 2024 г.

Връхна точка в потреблението на мебели – обща стойност от почти 490 млрд. долара, е достигната през 2021 г., последвана от спад през 2022 г. и 2023 г. Миналата година то се възстановява до 443 млрд. долара, а дървесината се очертава като водещ материал с дял от 63%.

Водещ потребител на мебели в света отново е Китай със 103,1 млрд. долара, следван от САЩ с 96 млрд. долара. Далеч на трето място е Германия с 23 млрд. долара, следвана от Индия и Великобритания. Исландия е страната с най-висока покупателна способност в света, що се отнася до потреблението на мебели, с 462 долара на човек от населението, следвана от Швейцария и Дания.

САЩ са водещи в света по онлайн продажби на мебели

Онлайн продажбите на мебели в света нарастват през последните години, тъй като на пазара навлиза поколението, родено в дигитална среда, като САЩ са убедителен лидер с общ обем от 125 млрд. долара. Следват Китай и Германия със съответно 45 млрд. долара и 15 млрд. долара.

Значително се увеличава интересът към пазара на мебели втора употреба. „Това е ниша, която тепърва ще се развива в България“, отбеляза проф. Живков. До структурни промени на пазара води и високата урбанизация – изменението на жилищата от гледна точка на размер и функция променя търсенето на мебели, добави той.

Малко над половината от износа на мебели през 2024 г. е бил съсредоточен в Азиатско-Тихоокеанския регион, следван от ЕС, Великобритания и скандинавските страни с 36 на сто. Китай е водещият износител в света с обща стойност от 68,5 млрд. долара, а далеч на второ място е Виетнам с 18 млрд. долара. Трета в световната класация по износ е Полша с 14 млрд. долара.

От десетте най-големи износители само Китай и Виетнам са увеличили стойността на износа си спрямо миналата година. Всички останали страни запазват нивата си или бележат спад. За десет години от 2015 до 2024 г. Китай е загубил 3% от световната си позиция, а Италия и Германия също отчитат спад. В същото време Виетнам е увеличил дела си от 5% на 9 на сто.

Все пак Китай печели позиции в Европа, като само за година износът на страната във Великобритания и Франция се е увеличил с по 5%. Нидерландия вече внася една трета от мебелите си от азиатската страна.

Износът на Китай и Виетнам е насочен основно към САЩ, докато малко над една трета от износа на Полша е предназначен за Германия.

ЕС, Великобритания и скандинавските страни са водещият регион в света от гледна точка на внос с дял от 45%, следван от Северна Америка с 30 на сто. САЩ са най-големият вносител с 41,5 млрд. долара, а далеч на второ място е Германия с 15,4 млрд. долара. Топ три се допълва от Великобритания.

Защо IKEA не успява да навлезе в Япония?

По-малките домове в Япония принуждават чуждестранните производители да правят корекции в размерите на продуктите си. Това се оказва пречка за шведския мебелен гигант IKEA, който от 1974 г. се опитва неуспешно да навлезе на японския пазар. През послединте три-четири години младите японци все повече използват онлайн канали да покупка на мебели и мебели от типа "направи си сам".

Потребителите в страната дори възприемат идеи като наемане на мебели с цел да намалят разходите си в условията на финансова стагнация.