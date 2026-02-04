Чехия приключва епохата на добива на каменни въглища след 250 години история

Чехия приключва епохата на добива на каменни въглища след близо 250 години история. Днес в мината CSM край Стонава, в източната част на страната, на повърхността беше изкарана символичната последна количка с въглища от дълбочина 1300 метра. На официалната церемония по закриването присъстваха представители на държавната власт, местната общност и минния сектор, предадоха ДПА и АПА.

Държавната минна компания OKD обяви, че решението за затваряне е взето поради икономически причини. Последната останала подземна мина за въглища в страната вече не е рентабилна заради високите разходи за добив. „Искаме да използваме този исторически момент, за да отдадем почит на всички миньори – през почти 250 години това са били около десет поколения“, заяви генералният директор на компанията Роман Сикора.

Мината има дълга и наситена история. Общата дължина на нейните галерии и коридори надхвърля един милион метра. През 1992 г. на дълбочина около 900 метра там е била сключена сватба между миньор-електротехник и продавачка. Година по-рано подземна обиколка на мината е направил и тогавашният президент на Чехословакия Вацлав Хавел.

Със затварянето на мината в индустриалния регион Моравско-Силезия приключва цяла епоха. Около 700 служители ще останат ангажирани с дейностите по закриване и обезопасяване на обекта. За останалите служители държавата е предвидила програми за преквалификация.

Германия затвори последната си каменовъглена мина в Ботроп, в Рурския регион, през 2018 г.

В Чехия обаче добивът на лигнитни въглища в открити мини ще продължи до 2033 г., уточняват властите.